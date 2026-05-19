Κύπρος και ανατολική Μεσόγειος ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε ο Ερντογάν με την πρόεδρο της Κομισιόν.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την οποία τόνισε πως η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε μια περιοχή που είναι σε αναταραχή, όπως και ότι συγκλίνουν τα συμφέροντα των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με ανάρτηση της προέδρου της Κομισιόν, ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η Κύπρος και η ανατολική Μεσόγειος. «Υπογραμμίσαμε τη σημασία των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη διαδικασία υπό την ηγεσία του ΟΗΕ σε όλες τις φάσεις», έγραψε η φον ντερ Λάιεν, που χαρακτήρισε πολύ καλή την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο.

Από την πλευρά του, ο Ερντογάν επεσήμανε ότι θα είναι επωφελής η συμμετοχή της Τουρκίας στις πρωτοβουλίες για την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας, όπως και ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η τελωνειακή ένωση, σύμφωνα με το Anadolu.

«Τα συμφέροντά μας συγκλίνουν: να διατηρηθούν ανοιχτές οι εμπορικές οδοί και σταθερές η ροή ενέργειας και οι αλυσίδες εφοδιασμού. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά σε αυτές τις προτεραιότητες», έγραψε στην ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Επίσης, σημείωσε πως η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Άγκυρας για την αποκλιμάκωση και τη διπλωματική επίλυση του πολέμου στο Ιράν.

{https://x.com/vonderleyen/status/2056789749164019925}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εξάλλου, ο Ερντογάν της δήλωσε πως η Τουρκία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση της εκεχειρίας και της διασφάλισης της ειρήνης στην περιοχή. Τόνισε παράλληλα πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν το ταχύτερο δυνατόν. Τέλος, υπογράμμισε πως οι εντάσεις στην περιοχή αναδεικνύουν για ακόμα μία φορά τη στρατηγική συμμαχία των σχέσεων της Τουρκίας με την ΕΕ.