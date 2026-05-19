Το σύνθημα έδωσε το χαρακτηριστικό βήμα των Ευζώνων, όταν δύο με τη στολή του Πόντιου Αντάρτη και δύο με την επίσημη λευκή στολή στάθηκαν τιμητικά μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη για την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Με έντονο συμβολισμό και συγκίνηση, παρουσία εκατοντάδων ατόμων, πραγματοποιηθηκε στο Σύνταγμα η αλλαγή φρουράς προς τιμήν της 19ης Μαΐου, της ημέρας μνήμης για τη Γενοκτονία των 353.000 Ποντίων.

Τη φετινή 19η Μαΐου, ημέρα που η Βουλή έχει αναγνωρίσει ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, συμπληρώνονται 107 χρόνια από την έναρξη της πιο σκληρής φάσης της, όταν στις 19 Μαΐου του 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα.

Παρά την ξαφνική βροχή

