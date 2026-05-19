Ο Τζέι Ντι Βανς σημείωσε ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» με την Τεχεράνη.

Τους δύο δρόμους που έχουν οι ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν ανέλυσε ο Τζέι Ντι Βανς. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι πρώτος είναι οι διαπραγματεύσεις:

«Ο πρόεδρος μας ζήτησε να διαπραγματευτούμε επιθετικά με τους Ιρανούς. Να μην αποκτήσουμε ποτέ πυρηνικά όπλα και σε αυτό έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Πιστεύουμε ότι οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία».

Η δεύτερη επιλογή κατά τον Βανς είναι η επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. «Υπάρχει η επιλογή Β, και η επιλογή αυτή είναι να επανεκκινήσουμε την στρατιωτική εκστρατεία για να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να πετύχουμε τους στόχους της Αμερικής».

Και πρόσθεσε: «Αυτό δεν είναι που θέλει ο πρόεδρος. Και δεν νομίζω ότι είναι αυτό που θέλουν ούτε οι Ιρανοί. Χρειάζονται δύο για να χορέψεις τανγκό»

Ωστόσο, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων υπογράμμισε ότι παραμένει ασαφές πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει.

