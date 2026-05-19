«Θα μάθετε πολύ σύντομα για το χτύπημα» συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, αν θα χτυπήσει εκ νέου και πότε.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο όπου θα δημιουργηθεί η μεγαλύτερη αίθουσα χορού, τόνισε ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά. «Ικετεύουν για μια συμφωνία, αλλά ίσως χρειαστεί να τους δώσουμε ένα ακόμη μεγάλο χτύπημα. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα, θα μάθετε πολύ σύντομα».

Σε ερώτηση σχετικά με το πόσο κοντά ήταν στο να χτυπήσει το Ιράν χθες, απάντησε: «Ήμουν μια ώρα μακριά - θα είχε συμβεί αυτή τη στιγμή».

Παράλληλα, τόνισε ότι συνεργάζεται με τα έθνη του Κόλπου για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν - και μίλησε ξανά για την ιρανική πυρηνική απειλή πριν οι ΗΠΑ ενεργήσουν.

Νέες κυρώσεις στο Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με ανάρτηση στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ την Τρίτη, πρόκειται για μια λίστα που περιλαμβάνει 12 νέα πρόσωπα, μια σειρά από νέες εταιρείες και αρκετά πλοία. Δείτε ΕΔΩ.

Η παρουσίαση της νέας αίθουσας χορού έξω από τον Λευκό Οίκο