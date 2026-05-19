Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ανακοίνωσε τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών από όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Μαΐου 2026, πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε ο Παντελής Μποροδήμος με 975 ψήφους, ενώ ακολούθησαν οι εφέτες Χαράλαμπος Σεβαστίδης με 969 ψήφους και Χριστόφορος Σεβαστίδης με 961 ψήφους.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν συνολικά 15 τακτικά μέλη. Ωστόσο, ενεργοποιήθηκε ειδική πρόβλεψη του καταστατικού της Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, σύμφωνα με την οποία πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας εισαγγελικός λειτουργός στο Δ.Σ. Καθώς η μοναδική υποψήφια εισαγγελική λειτουργός, η Μαγδαληνή Καλπακίδου, δεν είχε εκλεγεί αρχικά στα τακτικά μέλη, καταλαμβάνει τελικά τη θέση του 15ου εκλεγέντος, Δημήτριου Στασινούλα ο οποίος μεταφέρεται στα αναπληρωματικά μέλη.