«Οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση», συμπλήρωσε, αμφισβητώντας πλήρως την απόφαση του Συνεδρίου ότι το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζεται με τη ΝΔ.

Έβγαλε ειδήσεις -και μάλιστα σοβαρές- η τοποθέτηση της Άννας Διαμαντοπούλου το βράδυ της Δευτέρας στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Αντιγράφουμε από το Δελτίο Τύπου:

«Όσον αφορά τις επόμενες βουλευτικές κάλπες, η κυρία Διαμαντοπούλου ξεκαθάρισε ότι πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία, ενώ χαρακτήρισε ως αυτοκτονία η αξιωματική αντιπολίτευση να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση, συμπλήρωσε».

Η πρώην Επίτροπος και επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, με την παρρησία που τη διακρίνει και το θάρρος της γνώμης της, «διορθώνει» την τελείως πρόσφατη απόφαση του Συνεδρίου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που λέει πως δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία!

«Μέχρι τις εκλογές»-και μετά, τι θα γίνει; «Οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση»! Αν δηλαδή το εκλογικό αποτέλεσμα το επιβάλλει, τότε το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία.

Να θυμίσουμε πως την απόφαση του Συνεδρίου είχε αμφισβητήσει με άρθρο του στα «Νέα Σαββατοκύριακο» ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, εκ των στενότερων συνεργατών και συνοδοιπόρων της πρώην Επιτρόπου, με το Dnews να σηκώνει το θέμα (ΕΔΩ) στις 3 Μαΐου:

«Η απόφαση που πάρθηκε για απόρριψη κάθε εκδοχή συνεργασίας με τη ΝΔ εγκλωβίζει την αξιωματική αντιπολίτευση στο σενάριο της αποκαλούμενης «προοδευτικής συνεργασίας». Το σενάριο αυτό ενισχύει την αβεβαιότητα για την κυβερνητική πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφού συμπεριλαμβάνει τα κομμάτια του κατακερματισμένου ΣΥΡΙΖΑ που έχουν ήδη αποφασίσει να συμπορευτούν με το υπό ίδρυση κόμμα του αμετανόητου, όπως απέδειξε η «Ιθάκη», Τσίπρα. Η επιβεβλημένη στις σημερινές συνθήκες πολιτική της «αμφίπλευρης διεύρυνσης» εξελίσσεται σταδιακά σε πολιτική μετατροπής του ΠΑΣΟΚ σε χώρο άκριτης υποδοχής πρωταγωνιστών της «Πρώτη φορά Αριστερά» συγκυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γ. Μεϊμάρογλου και τόνιζε:

«Συνέπεια της πολιτικής αυτής μετατόπισης είναι να απομακρύνεται περισσότερο ο στόχος της νίκης, μερικούς μόλις μήνες πριν τις εκλογές, αφού ο κεντρώος πολιτικός χώρος εκχωρείται, ως σανίδα σωτηρίας, στη δοκιμαζόμενη από τα σκάνδαλα ΝΔ, ανοίγοντάς της τον δρόμο για μια τρίτη θητεία. Η Δημοκρατική παράταξη οφείλει να γίνει ο χώρος συνάντησης όλων των σοσιαλδημοκρατικών και φιλελεύθερων μεταρρυθμιστικών δυνάμεων με στόχο τη δημιουργία ενός δυναμικού και αξιόπιστου κυβερνητικού πόλου. Η χώρα χρειάζεται να επιστρέψει στην κανονικότητα της δημοκρατικής εναλλαγής στην εξουσία και όχι στη «σταθερότητα» εκείνων που την οδήγησαν στην άκρη του γκρεμού της πτώχευσης».

Όλα δείχνουν πως η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα επιδρά συνολικά στο πολιτικό σύστημα, με τη δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου (που η συνέπειά της στις απόψεις της και η τόλμη της να παρεμβαίνει δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν) να δημιουργεί πολλές συζητήσεις και προφανώς και αναταράξεις στη Χαριλάου Τρικούπη.