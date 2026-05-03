Ο Γιάννης Μεϊμάρογλου τονίζει ότι η απόφαση του Συνεδρίου «εγκλωβίζει την αξιωματική αντιπολίτευση στο σενάριο της αποκαλούμενης ''προοδευτικής συνεργασίας''»!

Ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, εκ των στενότερων συνεργατών της Άννας Διαμαντοπούλου, με άρθρο του στα «Νέα Σαββατοκύριακο», αμφισβητεί πλήρως την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ όχι μόνο για μη συνεργασία με τη ΝΔ, αλλά και για «προοδευτική συνεργασία».

«Η απόφαση που πάρθηκε για απόρριψη κάθε εκδοχή συνεργασίας με τη ΝΔ εγκλωβίζει την αξιωματική αντιπολίτευση στο σενάριο της αποκαλούμενης ''προοδευτικής συνεργασίας''. Το σενάριο αυτό ενισχύει την αβεβαιότητα για την κυβερνητική πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφού συμπεριλαμβάνει τα κομμάτια του κατακερματισμένου ΣΥΡΙΖΑ που έχουν ήδη αποφασίσει να συμπορευτούν με το υπό ίδρυση κόμμα του αμετανόητου, όπως απέδειξε η ''Ιθάκη», Τσίπρα. Η επιβεβλημένη στις σημερινές συνθήκες πολιτική της ''αμφίπλευρης διεύρυνσης'' εξελίσσεται σταδιακά σε πολιτική μετατροπής του ΠΑΣΟΚ σε χώρο άκριτης υποδοχής πρωταγωνιστών της ''Πρώτη φορά Αριστερά'' συγκυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γ. Μεϊμάρογλου και τονίζει:

«Συνέπεια της πολιτικής αυτής μετατόπισης είναι να απομακρύνεται περισσότερο ο στόχος της νίκης, μερικούς μόλις μήνες πριν τις εκλογές, αφού ο κεντρώος πολιτικός χώρος εκχωρείται, ως σανίδα σωτηρίας, στη δοκιμαζόμενη από τα σκάνδαλα ΝΔ, ανοίγοντάς της τον δρόμο για μια τρίτη θητεία. Η Δημοκρατική παράταξη οφείλει να γίνει ο χώρος συνάντησης όλων των σοσιαλδημοκρατικών και φιλελεύθερων μεταρρυθμιστικών δυνάμεων με στόχο τη δημιουργία ενός δυναμικού και αξιόπιστου κυβερνητικού πόλου. Η χώρα χρειάζεται να επιστρέψει στην κανονικότητα της δημοκρατικής εναλλαγής στην εξουσία και όχι στη «σταθερότητα» εκείνων που την οδήγησαν στην άκρη του γκρεμού της πτώχευσης».

Άρχισε κιόλας η αμφισβήτηση της στρατηγικής του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ...

Β.Σκ.