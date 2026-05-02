Αν κρίνει κανείς το διαδικτυακό αντίκτυπο της χθεσινής δημοσίευσης του «Μανιφέστο» του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα για τη σύγκλιση Σοσιαλδημοκρατίας, Ριζοσπστικής Αριστεράς και Πολιτικής Οικολογίας, καταλήγει εύλογα στο συμπέρασμα πως ο πρώτος στόχος για τον πρώην Πρωθυπουργό επιτεύχθηκε.

Το Μανιφέστο σχολιάζουν με παρεμβάσεις τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης φίλα προσκείμενοι στο νέο εγχείρημα, διστακτικοί αλλά και επικριτές του πρώην Πρωθυπουργού, με την πρωτοβουλία να έχει καταστεί αντικείμενο εκτεταμένου δημόσιου διαλόγου.

«Διαβάζω τις πρώτες κριτικές παρατηρήσεις για το Μανιφέστο του Ιδρύματος Τσίπρα. Με εξαίρεση λίγους χολερικούς, οι περισσότερες προσεγγίσεις είναι σοβαρές και εποικοδομητικές και επιβεβαιώνουν ότι ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε: Το Μανιφέστο – που δεν είναι πρόγραμμα – συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και προκαλεί συζήτηση. Είναι μία καλή αρχή, μία συμβολή στη μάχη των ιδεών, που πρέπει να κερδίσει η Αριστερά και ο προοδευτικός χώρος» σημείωσε ενδεικτικά ο Νίκος Μπίστης.

Με τρεις επισημάνσεις για το Μανιφέστο τοποθετήθηκε ο Αντώνης Λιάκος, δηλώνοντας πως «υποστηρίζω το εγχείρημα της ανασύνταξης της Αριστεράς και το θεωρώ αναγκαίο. Παρακολουθώ επομένως με μεγάλη προσοχή την πορεία του Αλέξη Τσίπρα. Εύχομαι να πετύχει».

Την εκτίμηση πως στόχος του «Μανιφέστο» του Ιδρύματος Τσίπρα είναι «το αριστερό ΠΑΣΟΚ» εξέφρασε ο Θοδωρής Καλούδης, επισημαίνοντας πως «η θεωρητική ομπρέλα αυτή λειτουργεί περισσότερο ως εργαλείο διεύρυνσης παρά ως συνεκτική ιδεολογική πρόταση».

Με κριτική διάθεση τοποθετήθηκε ο εκ του ΠΑΣΟΚ προερχόμενος Λευτέρης Παπαγιαννάκης, με αφορμή την εκτίμησή του πως στο Μανιφέστο απουσιάζουν αναφορές στο σεβασμό στα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών. «Μία αναφορά δεν φθάνει από μόνη της. Το Μανιφέστο της κυβερνώσας Αριστεράς είναι πάνω από 7.600 λέξεις. Δεν υπάρχει ούτε μία φορά η λέξη μετανάστευση, μετανάστες, πρόσφυγες, ρατσισμός. Αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζουμε».

«Κυβερνώσα Αριστερά» ή κόμμα αριστερής διακυβέρνησης και αγώνα, είναι το δίλημμα που θέτει ο εκ των σφοδρότερων επικριτών του Αλέξη Τσίπρα, Τάκης Κατσαρός, μέλος της Νέας Αριστεράς και στενός συνεργάτης του Νίκου Φίλη.

