Το σχόλιο της στήλης.

Η στήλη έλαβε επιστολή από την «Πρωτοβουλία Πολιτών Έβρου» για πρόσφατο σχόλιό της (ΕΔΩ) πως υπάρχουν πρωτοβουλίες επανεκκίνησης που κάνουν ζημιά στον Αλέξη Τσίπρα.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Προς διευθυντή του Ιστότοπου Dnews.gr

Αξιότιμε κ. διευθυντή του έγκριτου site dnews.gr

Στη στήλη “Πληροφοριοδότης” της 30-4-2026 με τίτλο: “Ποιοί κάνουν ζημιά στον Τσίπρα “, αναφέρεται και η “πρωτοβουλία πολιτών Έβρου” για την οποία γράφεται ότι διώχνει κόσμο.

Επειδή είμαστε βέβαιοι ότι ο “Πληροφοριοδότης” σας παραπληροφορήθηκε, εκτός κι αν μπορεί να μας πει πως το καταφέρνουμε αυτό, απαιτούμε την αποκατάσταση της πολιτικής μας ηθικής.

Η πρωτοβουλία του Έβρου, ξεκίνησε από ανιδιοτελείς πολίτες που πιστεύουν στην ηγετική προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα για την ανασύσταση του προοδευτικού χώρου, και είναι ανοιχτή σε όλη την κοινωνία του Έβρου.

Με την βεβαιότητα ότι θα αποκαταστήσετε την αλήθεια, σας ευχαριστούμε.

Αλεξανδρούπολη 1-5-20»

Απάντηση «Πληροφοριοδότη»:

Η στήλη ευχαριστεί ειλικρινά για την επιστολή την Πρωτοβουλία Πολιτών Έβρου. Την παίρνει σοβαρά υπόψη της.

Επί της ουσίας όμως και χωρίς να αμφισβητεί στο παραμικρό τις προθέσεις κανενός- και πολύ περισσότερο την πολιτική ηθική, τουναντίον το σχόλιό της ήταν αμιγώς δημοσιογραφικό- επιμένει στο σύνολο του σχολίου που είχε δημοσιεύσει.

Ο έχων την ευθύνη του «Πληροφοριοδότη»...

Β.Σκ.