Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Χρήστος Ράμμος διέψευσε δημοσιεύματα που τον εμφανίζουν να εμπλέκεται σε πολιτικά σενάρια και συγκεκριμένα να τίθεται επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας πολιτικής κίνησης που φέρεται να σχετίζεται με τον Αλέξη Τσίπρα.

Όπως τονίζει, τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα χαρακτηρίζονται ανυπόστατα, αναξιόπιστα και «γελοίες ειδήσεις», ενώ επισημαίνει ότι πρόκειται για κατασκευασμένα σενάρια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση ή σκέψη εμπλοκής στην ενεργό πολιτική ζωή.

Κλείνοντας, υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση με πολιτικές διεργασίες ή σχεδιασμούς, με την επισήμανση ότι τα σχετικά δημοσιεύματα δεν έχουν καμία βάση και δεν αξίζουν περαιτέρω σχολιασμού.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Κάποια ανυπόληπτα ΜΜΕ - διαδικτυακά και μη- , τα οποία λόγω αργίας Πρωτομαγιάς δεν είχαν φαίνεται άλλες ειδήσεις για να εντυπωσιάσουν, εφηύραν την «είδηση» ότι θα είμαι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της πολιτικής κίνησης που φέρεται να σχηματίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρότι μια τέτοια είδηση είναι ανάξια διαψεύσεως, θα το κάνω, διότι δεν θέλω να ανακατεύεται άλλο το όνομα μου σε τέτοια σενάρια από ανθρώπους που είναι πρόδηλο πως κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια.

Όπως έχω πει άπειρες φορές, έχω αρκετές άλλες ασχολίες στην ζωή μου, που μου δίνουν πλήρη ικανοποίηση και δεν είχα ποτέ, ούτε έχω βεβαίως και τώρα, σκοπό να αναμειχθώ με οποιονδήποτε τρόπο στην ενεργό πολιτική.

Είναι κάτι που δεν με αφορά και μου είναι εντελώς ξένο. Έτσι, ελπίζω άπαξ δια παντός να σταματήσει η αναπαραγωγή αυτών των γελοίων «ειδήσεων» από αυτούς που τα έχουν ξαναπεί άπειρες φορές κατά το παρελθόν, και ενώ έχουν διαψευστεί, τα αναμασούν».

{https://www.facebook.com/christos.rammos.16/posts/pfbid022hq6LWcytdx9WB9J63WyEfi6ym3DEvXN3GboPeDKcHJ4Ji1uFBmCi2YA11cbLfABl}