Μάρτυρες ανέφεραν ότι το αεροσκάφος κινείτο με αστάθεια πριν χαθεί από τα ραντάρ, ενώ ακολούθησε ισχυρή πρόσκρουση που προκάλεσε φωτιά στο σημείο της συντριβής.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Τέξας, όταν ένα μικρό αεροσκάφος τύπου Cessna συνετρίβη σε δασική περιοχή, ενώ κατευθυνόταν σε τουρνουά pickleball.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροπλάνο παρουσίασε ξαφνική απώλεια ελέγχου κατά την πτήση και κατέπεσε σε απομονωμένη περιοχή, χωρίς να υπάρξουν επιζώντες μεταξύ των επιβαινόντων.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τόσο τα τεχνικά δεδομένα της πτήσης όσο και τις καιρικές συνθήκες την ώρα του συμβάντος.

