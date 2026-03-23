Στο αεροσκάφος επέβαιναν 125 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας.

Οκτώ νεκροί και 80 τραυματίες, εκ των οποίων οι 14 σε σοβαρή κατάσταση, είναι ο τραγικός απολογισμός της συντριβής του C-130 της κολομβιανής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το Hercules C-130 των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο του διαμερίσματος Πουτουμάγιο. Σε βίντεο που μετέδωσε η κολομβιανή τηλεόραση διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μια δασώδη έκταση, μόλις 3 χιλιόμετρα μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Ύστερα από σύσκεψη του περιφερειακού κέντρου διαχείρισης κρίσεων, ο Τζον Γκαμπριέλ Μολίνα, κυβερνήτης του Πουτουμάγιο, ενημέρωσε πως επιβεβαιώθηκε ο θάνατος οκτώ επιβαινόντων στο C-130 και ότι η κατάσταση 14 εκ των 83 τραυματιών που νοσηλεύονται χαρακτηρίζεται «κρίσιμη».

Νωρίτερα, ο πτέραρχος Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, είχε ανακοινώσει πως στο C-130 επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι – 114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος.

