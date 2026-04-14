Η ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού των ιπποποτάμων στην Κολομβία έχει οδηγήσει την κυβέρνηση στο να λάβει δραστικά μέτρα.

Οι Αρχές της Κολομβίας άναψαν το «πράσινο φως» για τη θανάτωση δεκάδων ιπποπόταμων, που προέρχονται από εκείνους που είχε εισάγει τη δεκαετία του ’80 ο διαβόητος βαρόνος ναρκωτικών, Πάμπλο Εσκομπάρ.

Από μια αρχική ομάδα μόλις τεσσάρων ιπποπόταμων, που ζούσαν στον ιδιωτικό ζωολογικό του κήπο, ο πληθυσμός έχει εκτοξευθεί σε σχεδόν 200 άγριους ιπποπόταμους. Η ανεξέλεγκτη αύξησή τους έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες, καθώς εκτοπίζουν ενδημικά είδη και αποτελούν απειλή για τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Η υπουργός Περιβάλλοντος της χώρας, Ιρένε Βέλεθ, εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη αφού άλλες μέθοδοι διαχείρισης, όπως η στείρωση ή η μεταφορά των ζώων σε ζωολογικούς κήπους, αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δαπανηρές και χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. Όπως ανέφερε, έως και 80 από τους λεγόμενους «ιπποπόταμους της κοκαΐνης» ενδέχεται να θανατωθούν.

«Αν δεν προχωρήσουμε σε αυτή την ενέργεια, δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τον πληθυσμό. Είναι αναγκαίο μέτρο για την προστασία των οικοσυστημάτων μας», τόνισε.

Χάρη στον Εσκομπάρ και το πρώην κτήμα του, τη Hacienda Nápoles στην κοιλάδα του ποταμού Μαγδαλένα, η Κολομβία παραμένει η μοναδική χώρα εκτός Αφρικής με πληθυσμό άγριων ιπποπόταμων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του 2022 από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της χώρας, περίπου 170 ζώα κυκλοφορούσαν ελεύθερα, αριθμός που σήμερα θεωρείται σημαντικά αυξημένος.

Οι περιβαλλοντικές αρχές προειδοποιούν ότι τα μεγάλα αυτά θηλαστικά όχι μόνο απειλούν την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς έχουν εμφανιστεί σε αγροτικές εκτάσεις και ποτάμια, αλλά ανταγωνίζονται και τα τοπικά είδη για τροφή και ζωτικό χώρο, όπως τους μανάτους των ποταμών.

Καθώς ο πληθυσμός τους συνεχίζει να αυξάνεται, τα ζώα έχουν αρχίσει να εξαπλώνονται σε όλο και μεγαλύτερες εκτάσεις, με ορισμένα να εντοπίζονται πλέον σε περιοχές που απέχουν πάνω από 100 χιλιόμετρα από το πρώην κτήμα του Εσκομπάρ, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των αρχών για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.