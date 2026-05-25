Σε 3,103 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο τέλος Μαρτίου 2026 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις φορέων του δημοσίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μηνιαίου Δελτίου της Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το ποσό είναι αυξημένο κατά 526 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, όταν είχαν διαμορφωθεί σε 2,577 δισ. ευρώ. Πάνω από τα μισά εξ αυτών προέρχονται από οφειλές νοσοκομείων, ενώ στους τρεις πρώτους μήνες του 2026 υπερδιπλασιάστηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία παρέμεναν απλήρωτα ως το τέλος του 2025.

Αν συνυπολογιστούν και οι επιστροφές φόρων που εκκρεμούσαν προς καταβολή ως τον Μάρτιο, το συνολικό ύψος των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα ανέρχεται σε 3,869 δισ. ευρώ, έναντι 3,299 δισ. ευρώ στο τέλος του περασμένου έτους. Η αύξηση στο συνολικό «άνοιγμα» φθάνει στα 570 εκατ. ευρώ μέσα στο πρώτο τρίμηνο.

Τα χρέη των νοσοκομείων

Το μεγαλύτερο τμήμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τα νοσοκομεία. Στο τέλος Μαρτίου τα χρέη τους διαμορφώθηκαν σε 1,590 δισ. ευρώ, από 1,696 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Παρά τη μείωση σε μηνιαία βάση, οι υποχρεώσεις τους έχουν αυξηθεί σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, οπότε ανέρχονταν σε 1,397 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η αποκλιμάκωση από μήνα σε μήνα συνδέεται και με την επιτάχυνση των συμψηφισμών, μεταξύ άλλων μέσω του clawback. Ωστόσο, το επίπεδο των οφειλών εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό και να επιβαρύνει συνολικά την εικόνα της γενικής κυβέρνησης.

Αυξήσεις σε ΟΚΑ και ΟΤΑ

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν σε 668 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο, από 606 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και 199 εκατ. ευρώ οφειλών του ΕΟΠΥΥ που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Αύξηση καταγράφεται και στα απλήρωτα χρέη από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τις οφειλές τους να ανέρχονται σε 446 εκατ. ευρώ, από 412 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Ωστόσο τον Δεκέμβριο του 2025 είχαν περιοριστεί στα 180 εκατ. ευρώ, δηλαδή υπερδιπλασιάστηκαν σε τρεις μήνες.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης τα χρέη των λοιπών νομικών προσώπων του Δημοσίου, στα 200 εκατ. ευρώ από 165 εκατ. ευρώ έναν μήνα νωρίτερα.

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Στα 766 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τον Μάρτιο οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, από 722 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Από αυτά, 329 εκατ. ευρώ αφορούν ληξιπρόθεσμες επιστροφές άνω των 90 ημερών, ενώ 437 εκατ. ευρώ αφορούν εκκρεμότητες κάτω των 90 ημερών.