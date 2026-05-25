Η στιγμή που η γυναίκα προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο και να ανοίξει το εφεδρικό αλεξίπτωτο.

Τον απόλυτο τρόμο έζησε 44χρονη χειρίστρια αλεξίπτωτου πλαγιάς, όταν ένα μικρό αεροπλάνο (Cessna) πέρασε πάνω από το κεφάλι της, καταστρέφοντας το αλεξίπτωτό της. Βίντεο από κάμερα στη στολή της γυναίκας κατέγραψε τις δραματικές στιγμές.

Στο βίντεο, που ανέβασε η Αυστριακή στο Instagram, φαίνεται ένα Cessna να περνά από πάνω της, διαλύοντας το αλεξίπτωτό της. Η γυναίκα προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο καταφέρνοντας τελικά να ανοίξει το εφεδρικό αλεξίπτωτο και να προσγειωθεί σε δασικό δρόμο.

Όπως έγραψε η ίδια, δεν μπορεί να πιστέψει ότι «εκτός από μερικούς μώλωπες δεν συνέβη κάτι πραγματικά σοβαρό».

Το περιστατικό συνέβη το περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σάλτσμπουργκ.

Με πληροφορίες από dpa