Η πτήση της Lufthansa με προορισμό το Μόναχο επέστρεψε στο «Ελ. Βενιζελος».

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Lufthansa, όταν ο πιλότος αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και το αεροπλάνο εκκενώθηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπειτα από λίγα λεπτά πτήσης, αεροσκάφος που απογειώθηκε από την Αθήνα το απόγευμα της Δευτέρας, με προορισμό το Μόναχο, επέστρεψε στο «Ελ. Βενιζέλος» και έκανε αναγκαστική προσγείωση, καθώς ο πιλότος ανέφερε τεχνικό πρόβλημα.

Ανάρτηση επιβάτη στα social media- η οποία πλέον δεν είναι διαθέσιμη- κατέγραψε τη στιγμή που αεροσυνοδοί ανακοίνωσαν ότι έπρεπε να εκκενωθεί το αεροσκάφος. Εκείνη την ώρα επικράτησε πανικός, καθώς οι επιβάτες έσπευδαν να εγκαταλείψουν το αεροπλάνο, από τις τσουλήθρες που είχαν ανοίξει, ενώ στο σημείο είχαν σπεύσει ήδη δυνάμεις της πυροσβεστικής.