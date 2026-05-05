Η Ryanair φέρεται να δρομολογεί τη διακοπή των διεθνών της συνδέσεων από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», λόγω αυξημένων χρεώσεων.

Ανησυχία προκαλούν τα τελευταία 24ωρα στους Θεσσαλονικείς οι πληροφορίες ότι η Ryanair ενδέχεται να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» με την ολοκλήρωση της θερινής περιόδου.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, η εξέλιξη συνδέεται με τη διαδικασία ανανέωσης της σύμβασης με τη διαχειρίστρια εταιρεία Fraport, η οποία φέρεται να ζητά αύξηση των τελών κατά 15%.

Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο πλευρές δεν επιβεβαιώνει τα σενάρια που αφορούν περίπου 33 πτήσεις ημερησίως.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη και της αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Βίκυς Χατζηβασιλείου, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 16.00 διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair, ώστε να εξακριβωθούν οι προθέσεις της εταιρίας.

Ήδη έχει πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ, Ανδρέα Φιορεντίνο, προκειμένου να διασφαλιστεί συντονισμένη αντιμετώπιση της κατάστασης, ενώ έχει αποσταλεί και επιστολή προς τη Fraport Greece, προκειμένου να ενημερωθεί η δημοτική Αρχή για το αν έχουν υπάρξει αλλαγές στους όρους συνεργασίας με την αεροπορική εταιρεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται πως στη χθεσινή σύσκεψη αποφασίστηκε ακόμη η διενέργεια μιας διευρυμένης σύσκεψης όλων των φορέων της πόλης, ώστε να παρατεθούν και να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και να υπάρξει κοινός συντονισμός.

«Εάν η αιτία για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair, είναι οι υψηλές αυξήσεις, τότε η Fraport θα πρέπει να επανεξετάσει την τιμολογιακή της πολιτική», δηλώνουν εκπρόσωποι του τουρισμού αν και μέχρι στιγμής η Fraport δηλώνει πως δεν έχει επίσημη ενημέρωση από την ιρλανδική αεροπορική εταιρεία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diagsi3933f5?integrationId=40599y14juihe6ly}