Για ιστορικό κρύο έκαναν λόγο οι μετεωρολόγοι την Πρωτομαγιά. Μάλιστα, σε πολλές περιοχές σημειώθηκαν πυκνές χιονοπτώσεις.

Για ιστορική πτώση της θερμοκρασίας για Πρωτομαγιά έκαναν λόγο μετεωρολόγοι. Όπως τονίστηκε, σημειώθηκαν και θερμοκρασίες κάτω από μηδέν βαθμούς όπως στο Σέλι αλλά και σε περιοχές όπως το Νευροκόπι.

Ωστόσο, το κρύο δεν θα παραμείνει για αρκετές ώρες ακόμα πάνω από τη χώρα μας. Για τον καιρό των επόμενων ημερών έκαναν πρόγνωση ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, και η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, από τις ακτές της βόρειας Αφρικής σηκώνεται σιγά σιγά μια αρκετά θερμή αέρια μάζα, η οποία θα προσεγγίζει και τη χώρα μας για να οδηγήσει και τον υδράργυρο σε μια άνοδο και να δούμε υψηλές θερμοκρασίες –26 με 28 βαθμούς Κελσίου– κοντά στην Τετάρτη και την Πέμπτη.

Πιθανόν προς το τέλος της εβδομάδας να περάσει μια διαταραχή από τα βόρεια τμήματα της χώρας και να δώσει βροχές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Σύντομες βροχές χωρίς μεγάλη διάρκεια.

Θα επιστρέψει και πάλι η άνοιξη μέσα στην άλλη εβδομάδα, με πιο υψηλές θερμοκρασίες, και ίσως ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Επομένως, ομαλοποιείται η κατάσταση μετά την κάθοδο πολικών αερίων μαζών. Μέσα στον Μάιο μπορεί να έχουμε αυτά τα έντονα σκαμπανεβάσματα, μέχρι ο καιρός να σταθεροποιηθεί και να οδηγηθούμε στις πιο θερμές καταστάσεις που ανοίγονται μπροστά μας, κυρίως μετά και τα μέσα του Μαΐου.

Απ' την άλλη πλευρά, η Όλγα Παπαβγούλη ανέφερε πως το σαββατοκύριακο θα υπάρχει όχι σοβαρό «επεισόδιο» αφρικανικής σκόνης. Οι θερμές άεριες μάζες από την Αφρική θα κινηθούν βορειότερα, θα καλύψουν όλη τη χώρα και θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς ή και παραπάνω. Όπως είπε η κ. Παπαβγούλη, θα δημιουργηθούν συνθήκες πρώιμου καλοκαιριού, ενώ συμφώνησε και με το σχόλιο του παρουσιαστή ότι το επόμενο σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι ιδανικός για παραλία.

