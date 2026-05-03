Αναλυτική πρόγνωση από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Ανεβαίνει η θερμοκρασία, παρότι σήμερα έχει κρύο, χιόνια και βροχές σε διάφορες περιοχές της χώρας, τονίζει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Μετά την πρόσκαιρη αστάθεια και τις χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ο καιρός βελτιώνεται αισθητά από τις αρχές της εβδομάδας με περισσότερη ηλιοφάνεια, εξασθένηση των ανέμων και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.

Όσο θα πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας, η αίσθηση της άνοιξης θα γίνεται ολοένα πιο έντονη, ενώ δεν αποκλείεται σε αρκετές περιοχές να κάνουν την εμφάνισή τους και οι πρώτες πιο καλοκαιρινές θερμοκρασίες.



Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου:

«Από το κρύο… σε άρωμα καλοκαιριού Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας μέσα στην εβδομάδα

Με εκτίμηση Σάκης Αρναούτογλου»

