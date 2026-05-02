Ο τροπικός Ειρηνικός Ωκεανός δείχνει ξανά σημάδια που τραβούν την προσοχή των επιστημόνων.

Τα πρώτα εποχικά μοντέλα για το 2026 υποδεικνύουν ότι μπορεί να αναπτυχθεί νέο επεισόδιο του φαινομένου Ελ Νίνιο μέσα στους επόμενους μήνες, με πιθανή κορύφωση προς το καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει το ecoticias, οι εκτιμήσεις δεν μιλούν για βεβαιότητα, αλλά για αυξημένη πιθανότητα, με ορισμένα σενάρια να δίνουν περίπου 60% πιθανότητες εμφάνισης Ελ Νίνιο στο διάστημα Ιουνίου–Αυγούστου 2026. Παράλληλα, ένα μικρότερο αλλά υπαρκτό ποσοστό προβλέψεων αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός ιδιαίτερα ισχυρού ή και «πολύ ισχυρού» επεισοδίου.

Τι είναι το Ελ Νίνιο με απλά λόγια

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό φαινόμενο που ξεκινά στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, όταν τα επιφανειακά νερά σε μια μεγάλη ζώνη γίνονται πιο ζεστά από το συνηθισμένο.

Αυτό το φαινομενικά «τοπικό» γεγονός δεν μένει εκεί. Επηρεάζει την ατμόσφαιρα, αλλάζει τα μοτίβα των ανέμων και μετακινεί τις ζώνες βροχής σε παγκόσμια κλίμακα.

Με απλά λόγια, λειτουργεί σαν μια μικρή μετατόπιση στο «σύστημα καιρού» του πλανήτη που μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αλλαγές.

Το σύστημα ENSO: Ελ Νίνιο και Λα Νίνια

Το Ελ Νίνιο δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο. Ανήκει σε έναν φυσικό κύκλο που ονομάζεται ENSO (El Niño – Southern Oscillation), ο οποίος εναλλάσσεται ανάμεσα σε:

Ελ Νίνιο (θερμή φάση)

Λα Νίνια (ψυχρή φάση)

Η εναλλαγή αυτή συμβαίνει κατά μέσο όρο κάθε 2 έως 7 χρόνια και διαρκεί συνήθως 9 έως 12 μήνες, αν και μερικές φορές μπορεί να κρατήσει περισσότερο.

Τι σημαίνει ο όρος «σούπερ Ελ Νίνιο»

Ο όρος «σούπερ Ελ Νίνιο» δεν είναι επίσημη επιστημονική κατηγορία, αλλά χρησιμοποιείται όταν το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο.

Συνήθως αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας ανεβαίνει περίπου 2°C πάνω από τον μέσο όρο σε κρίσιμες περιοχές του Ειρηνικού.

Τέτοια επεισόδια είναι σπάνια, αλλά έχουν πολύ ισχυρό αποτύπωμα στο παγκόσμιο κλίμα, επηρεάζοντας καιρικά συστήματα σε μεγάλες αποστάσεις.

Τι δείχνουν τα μοντέλα για το 2026

Ορισμένα εποχικά προγνωστικά μοντέλα, όπως αυτά ευρωπαϊκών και αμερικανικών κέντρων, δείχνουν ένα σχετικά κοινό μοτίβο:

αυξημένη πιθανότητα για εμφάνιση Ελ Νίνιο μετά την άνοιξη του 2026

σημαντική πιθανότητα για μέτρια έως ισχυρή ένταση

μικρότερη αλλά υπαρκτή πιθανότητα για πολύ ισχυρό επεισόδιο

Σε ορισμένες εκτιμήσεις, η πιθανότητα για ισχυρό Ελ Νίνιο φτάνει ακόμη και το 80%, ενώ τα σενάρια για «σούπερ» επίπεδα παραμένουν πιο περιορισμένα αλλά όχι ανύπαρκτα.

Οι μετεωρολόγοι όμως τονίζουν ότι πρόκειται για πρώιμες προβλέψεις και όχι για τελικό αποτέλεσμα.

Γιατί η άνοιξη είναι κρίσιμη περίοδος

Η άνοιξη θεωρείται από τις πιο δύσκολες περιόδους για εποχικές προβλέψεις του ENSO. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό και ως «φράγμα προβλεψιμότητας της άνοιξης».

Σε αυτή τη φάση, μικρές αλλαγές στους ανέμους ή στη θερμοκρασία της θάλασσας μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την εξέλιξη του φαινομένου.

Έτσι, ένα σενάριο που σήμερα δείχνει Ελ Νίνιο μπορεί μέσα σε λίγους μήνες να αποδυναμωθεί ή αντίστροφα να ενισχυθεί.

Πιθανές επιπτώσεις στον καιρό του πλανήτη

Ένα ισχυρό Ελ Νίνιο δεν επηρεάζει όλες τις περιοχές με τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο, ιστορικά παρατηρούνται ορισμένες τάσεις:

σε τμήματα της Βόρειας Αμερικής: πιο ξηρές και θερμές συνθήκες

στις νότιες ΗΠΑ: αυξημένες βροχοπτώσεις και κίνδυνος πλημμυρών

σε περιοχές του Ειρηνικού: έντονες καταιγίδες και μετατόπιση βροχών

σε άλλες περιοχές του πλανήτη: αυξημένος κίνδυνος ξηρασίας

Παράλληλα, τα ισχυρά επεισόδια συχνά συνδέονται με αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας, ιδιαίτερα όταν το υπόβαθρο του κλίματος είναι ήδη θερμό.

Επιπτώσεις στην καθημερινότητα

Αν και το Ελ Νίνιο είναι ωκεάνιο φαινόμενο, οι συνέπειές του μπορούν να φανούν έμμεσα στην καθημερινή ζωή:

στη γεωργία (παραγωγή και τιμές τροφίμων)

στην κατανάλωση ενέργειας (λόγω θερμότητας ή ψύχους)

στις υποδομές (λόγω έντονων βροχοπτώσεων ή ξηρασίας)

Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι κανένα μεμονωμένο καιρικό φαινόμενο δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στο ENSO.

Απλές πιθανότητες

Το βασικό μήνυμα των μετεωρολόγων είναι ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι οριστικό.

Υπάρχει μια σαφής τάση που δείχνει πιθανή ανάπτυξη Ελ Νίνιο το 2026, αλλά και μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την ένταση και τη διάρκειά του.

Οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί για το αν ο Ειρηνικός θα κινηθεί προς ένα ήπιο επεισόδιο, ένα ισχυρό φαινόμενο ή τελικά προς ουδέτερες συνθήκες.