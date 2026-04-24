Φεύγει η αστάθεια και επιστέφει το ανοιξιάτικο σκηνικό, σύμφωνα με τα όσα τονίζει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Αποτελεί σταδιακά παρελθόν για τη χώρα μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, στις περισσότερες περιοχές, αυτή η φθινοπωρινή παρένθεση που ζήσαμε τα τελευταία 24ωρα.

Πλέον αυτή η ατμοσφαιρική διαταραχή αρχίζει και εκτονώνεται προς την περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων.

Θα παραμείνει άστατος ο καιρός στην περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων όπου σήμερα, περιμένουμε λίγες τοπικές βροχές, οι οποίες θα συνεχιστούν και αύριο και από την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Σήμερα βροχές και καταιγίδες, αναμένονται στην Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια.

Ο βοριάς συνεχίζει μέσα στο Αιγαίο , έως και 6 μποφόρ. Η ημέρα ξεκινάει με αρκετή ψύχρα ή και κρύο, ιδιαίτερα προ στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα.

Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι, θα ανέβει και πάλι, κοντά στους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα θα έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές.

Από αύριο αλλά και την Κυριακή, θα δούμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας για να φθάσουμε στους 25 με 26 βαθμούς.

Στην Αττική, σήμερα άρχισαν οι βροχές να υποχωρούν. Σήμερα θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Τις απογευματινές ώρες θα δούμε κάποιο πέρασμα από λίγες τοπικές συννεφιές και με έμφαση τα πιο νότια τμήματα. Η ημέρα ξεκινάει με αρκετό κρύο, αργότερα όμως θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Το βοριαδάκι θα επιμείνει.

Στη Θεσσαλονίκη θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια τις επόμενες ώρες και μόνο αργά το απόγευμα θα θα βγουν κάποια σύννεφα στην ορεινή - ημιορεινή ζώνη. Ο υδράργυρος ίσως ξεπεράσει και τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες:

Από σήμερα, μέρα με τη μέρα θα ανεβαίνει όλο και περισσότερο ο υδράργυρος. Αύριο Σάββατο η επικρατέστερη θερμοκρασιακή τιμή θα είναι 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή, ανεβαίνει περισσότερο ο υδράργυρος και κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, δηλαδή σε τμήματα που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα στη χώρα μας θα δούμε τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Τη νέα εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα τη Δευτέρα θα προσεγγίσουμε ακόμα και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Με αυτά τα πλαίσια θα μείνουμε μέχρι και Πέμπτη, κοντά στους 24 με 26 βαθμούς ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι, σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα. Αργά το απόγευμα θα βλέπουμε μια μικρή αστάθεια στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα στα βουνά.

Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και πλέον η άνοιξη επιστρέφει δριμύτερη για τα περισσότερα τμήματα της χώρας μας. Σάββατο θα έχουμε αστάθεια προς τα νότια. Την Κυριακή μόνο το πρωί και στη συνέχεια βελτιώνεται ο καιρός και σε αυτές της περιοχές, για να παραμείνει καλός μέχρι περίπου και την Πέμπτη.

Επομένως ανοιξιάτικος ο καιρός τις επόμενες ημέρες, αυτή η φθινοπωρινή παρένθεση, αρχίζει και αποτελεί παρελθόν κα πάμε σε φυσιολογικές συνθήκες με την εποχή.

Θα ανέβει σιγά σιγά και η θερμοκρασία της θάλασσας.

