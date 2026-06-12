Το Εθνικό Συμβούλιο θα αριθμοί 300 ως 350 και θα μοιάζει περισσότερο με ένα «Διαρκές Συνέδριο», κάτι που σημαίνει ότι οι αποφάσεις του θα έχουν αυξημένη πολιτική ισχύ.

«Σάρκα και οστά» αναμένεται να λάβει σύντομα η ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα, καθώς όλα είναι έτοιμα για την ανακοίνωση των νέων, προσωρινών οργάνων της Συμπαράταξης, τα οποία και θα την οδηγήσουν μέχρι και τις επόμενες κάλπες, όποτε και αν αυτές στηθούν.

Ωστόσο, η ΕΛΑΣ θα λάβει την οριστική μορφή της μετά τις εκλογές, καθώς προγραμματίζει να προχωρήσει στις εργασίες του ιδρυτικού Συνεδρίου της και από αυτά θα εκλεγούν τα όργανα που θα αναλάβουν το επόμενο στάδιο της μετεξέλιξη της.

350 μέλη το Εθνικό Συμβούλιο – 75 η Πολιτική Επιτροπή – Συνέδριο μετά τις εκλογές

Εδώ και αρκετές ημέρες, η κατάρτιση του καταλόγου με τα πρόσωπα στα οποία θα γίνονταν από τον Αλέξη Τσίπρα η πρόταση προκειμένου να συμμετέχουν στα όργανα της ΕΛΑΣ, αποτελούσε τη βασική προτεραιότητα για την Αμαλίας. Και όντως, τα τελευταία 24ώρα έχουν ξεκινήσει τα τηλέφωνα και έχουν σταλεί τα sms προς όσες και όσους έχουν επιλεγεί.

Το επόμενο βήμα, ήταν η ανακοίνωση του ονόματος του γραμματέα της Συμπαράταξης. Επελέγη ο Μίλτος Χατζηγιάννακης, που τους τελευταίους μήνες αποτελεί έναν εκ των βασικών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα και που μαζί με τον Γιώργο Βασιλειάδη, είχαν αναλάβει το οργανωτικό σκέλος της ΕΛΑΣ. Επομένως, η επιλογή του πρώην δημάρχου Σκύρου και πρώην βουλευτή, έμοιαζε ως η ενδεδειγμένη.

Άλλωστε, ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος με τη δουλειά που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα και που οδήγησε στο σημερινό αποτέλεσμα. Και τα περισσότερα «εύσημα» ανήκουν στους Χατζηγιαννάκη-Βασιλειάδη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Εθνικό Συμβούλιο θα αριθμοί 300 ως 350 και θα μοιάζει περισσότερο με ένα «Διαρκές Συνέδριο», κάτι που σημαίνει ότι οι αποφάσεις του θα έχουν αυξημένη πολιτική ισχύ. Από εκεί και πέρα, στην Πολιτική Επιτροπή θα βρίσκονται ως 75 άτομα, ενώ θα υπάρχει ένα κεντρικό συντονιστικό που θα αποτελείται από 15, περίπου, μέλη και το οποίο θα «τρέχει» την καθημερινή δουλειά της Συμπαράταξης.

Προς ώρας, δεν αναμένεται να υπάρξουν οργανώσεις ανά δήμους και γειτονιές. Αντίθετα, θα στηθούν συντονιστικά όργανα ανά εκλογική περιφέρεια – με τον αριθμό τον ανθρώπων που θα συμμετέχουν σε αυτό να ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος της κάθε περιφέρειας.

Με αυτή τη σύνθεση, η ΕΛΑΣ θα πορευτεί μέχρι και τις επόμενες εκλογές – όποτε και αν αυτές πραγματοποιηθούν. Μετά από αυτές, η Συμπαράταξη θα προχωρήσει στο ιδρυτικό της Συνέδριο και θα λάβει τη μορφή με την οποία θα πορευτεί τα επόμενα χρόνια.