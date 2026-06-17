Αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικές πλατφόρμες υποχρεούνται πλέον να εμφανίζουν την τιμή του εισιτηρίου συμπεριλαμβανομένης της χειραποσκευής και ενός προσωπικού αντικειμένου (π.χ. σακίδιο) από το πρώτο στάδιο της κράτησης.

Μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια πολιτικού αδιεξόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε μια ιστορική προσωρινή συμφωνία που φέρνει ριζικές αλλαγές και αυστηρότερη προστασία για τους αεροπορικούς επιβάτες.

Οι νέοι κανόνες επικαιροποιούν το πλαίσιο που ίσχυε από το 2004, βάζοντας στο μικροσκόπιο τις κρυφές χρεώσεις και τις καθυστερήσεις των αεροπορικών εταιρειών.

«Το Κοινοβούλιο αγωνίστηκε σκληρά για να κάνει τα ταξίδια πιο δίκαια και τις διαδικασίες πιο σαφείς», δήλωσε η πρόεδρος του ΕΚ, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Τι κερδίζουν οι επιβάτες των αεροπορικών

Παρά τις πιέσεις για αποδυνάμωση του πλαισίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να διατηρήσει το όριο των 3 ωρών καθυστέρησης για τη διεκδίκηση αποζημίωσης.

Κάπως έτσι τα ποσά των αποζημιώσεων διαμορφώνονται με βάση την απόσταση ως εξής:

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250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χλμ.

400 ευρώ για πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.

600 ευρώ για πτήσεις άνω των 3.500 χλμ.

Σημείωση: Η αεροπορική εταιρεία μπορεί να μειώσει την αποζημίωση κατά 50% στις μεγάλες αποστάσεις, μόνο αν προσφέρει εναλλακτική πτήση (επαναδρομολόγηση) και η τελική καθυστέρηση στην άφιξη δεν ξεπερνά τις 4 ώρες.

Πότε δεν δίνεται αποζημίωση; Οι εταιρείες απαλλάσσονται μόνο σε έκτακτες περιστάσεις εκτός του ελέγχου τους. Στη νέα νομοθεσία περιλαμβάνεται σαφής λίστα, όπως φυσικές καταστροφές, πόλεμος, ακραίος καιρός, απεργίες ελεγκτών/αεροδρομίων ή ανυπάκουοι επιβάτες. Ωστόσο, ακόμη και τότε, η υποχρέωση φροντίδας παραμένει: αναψυκτικά ανά 2 ώρες, γεύμα ανά 3 ώρες και έως 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο αν χρειαστεί.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά το κόστος των αποσκευών και τις διαδικασίες check-in:

Χειραποσκευή στην αρχική τιμή : Αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικές πλατφόρμες υποχρεούνται να εμφανίζουν την τιμή του εισιτηρίου συμπεριλαμβανομένης της χειραποσκευής και ενός προσωπικού αντικειμένου (π.χ. σακίδιο) από το πρώτο στάδιο της κράτησης. Θα επιτρέπονται ωστόσο φθηνότερα εισιτήρια για όσους επιλέγουν εθελοντικά να ταξιδέψουν χωρίς χειραποσκευή.

: Αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικές πλατφόρμες υποχρεούνται να εμφανίζουν την τιμή του εισιτηρίου συμπεριλαμβανομένης της χειραποσκευής και ενός προσωπικού αντικειμένου (π.χ. σακίδιο) από το πρώτο στάδιο της κράτησης. Θα επιτρέπονται ωστόσο φθηνότερα εισιτήρια για όσους επιλέγουν εθελοντικά να ταξιδέψουν χωρίς χειραποσκευή. Δωρεάν διόρθωση ονομάτων : Δεν θα υπάρχει πλέον χρέωση για τη διόρθωση ορθογραφικών λαθών στο όνομα του επιβάτη.

: Δεν θα υπάρχει πλέον χρέωση για τη διόρθωση ορθογραφικών λαθών στο όνομα του επιβάτη. Όχι στην έξτρα χρέωση για κάρτα επιβίβασης: Οι εταιρείες δεν μπορούν να χρεώνουν την εκτύπωση της κάρτας στο αεροδρόμιο αν ο επιβάτης έχει κάνει ήδη check-in, ούτε να αρνούνται την επιβίβαση με εκτυπωμένη ψηφιακή κάρτα.

Η συμφωνία βάζει, παράλληλα, τέλος στην πρακτική των αεροπορικών εταιρειών να χρεώνουν έξτρα τις θέσεις για να κάθονται μαζί τα μέλη μιας οικογένειας.

Παιδιά κάτω των 14 ετών θα κάθονται υποχρεωτικά δίπλα στον συνοδό τους χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, ενώ το ίδιο δικαίωμα επεκτείνεται σε εγκύους και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Εάν ένας επιβάτης με μειωμένη κινητικότητα χάσει την πτήση του λόγω καθυστέρησης ή υπαιτιότητας των υπηρεσιών του αεροδρομίου, η αεροπορική εταιρεία υποχρεούται να του παρέχει αποζημίωση, βοήθεια και επαναδρομολόγηση.

Εξπρές διαδικασίες για την αποζημίωση των επιβατών

Οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις μειώνονται δραστικά με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα:

Ενημέρωση σε 4 ημέρε ς: Σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης, η εταιρεία πρέπει να στείλει ηλεκτρονικά σαφείς οδηγίες αποζημίωσης εντός 4 ημερών, χωρίς να απαιτείται από τον επιβάτη να κατεβάσει ειδική εφαρμογή ή να φτιάξει λογαριασμό.

ς: Σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης, η εταιρεία πρέπει να στείλει ηλεκτρονικά σαφείς οδηγίες αποζημίωσης εντός 4 ημερών, χωρίς να απαιτείται από τον επιβάτη να κατεβάσει ειδική εφαρμογή ή να φτιάξει λογαριασμό. Προθεσμία 9 μηνών : Ο επιβάτης έχει δικαίωμα να καταθέσει το αίτημά του εντός 9 μηνών από το συμβάν.

: Ο επιβάτης έχει δικαίωμα να καταθέσει το αίτημά του εντός 9 μηνών από το συμβάν. Πληρωμή σε 30 ημέρες: Η αεροπορική εταιρεία οφείλει εντός 30 ημερών είτε να καταβάλει τα χρήματα είτε να αιτιολογήσει επίσημα την άρνησή της παραπέμποντας τον πελάτη στην αρμόδια αρχή παραπόνων.

«Αγωνιστήκαμε για ανθρώπους, όχι για νούμερα. Πίσω από κάθε καθυστέρηση υπάρχουν πραγματικές ζωές», τόνισε ο εισηγητής του ΕΚ, Αντρέι Νοβάκοφ κάνοντας λόγο για ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα που φέρνει τα δικαιώματα των επιβατών στη σύγχρονη εποχή.