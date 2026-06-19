Αρκούν λίγα εκατοστά βλαστού ή ακόμα και ένα μόνο φύλλο για να δημιουργηθεί ένα ολοκαίνουργιο φυτό.

Η αναπαραγωγή φυτών από μοσχεύματα είναι ένας εύκολος και οικονομικός τρόπος για να τα πολλαπλασιάσετε χωρίς κόστος. Τις περισσότερες φορές, αρκούν λίγα εκατοστά βλαστού ή ακόμα και ένα μόνο φύλλο για να δημιουργηθεί ένα ολοκαίνουργιο φυτό.

Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι πολλαπλασιασμού: η ριζοβολία σε νερό και η ριζοβολία σε χώμα. Στην πρώτη, τοποθετείτε το μόσχευμα σε ένα ποτήρι νερό, σε σημείο με έντονο αλλά έμμεσο φως, αλλάζοντας το νερό εβδομαδιαίως. Μόλις μεγαλώσουν οι ρίζες λίγα εκατοστά, το μεταφυτεύετε σε γλάστρα. Στη δεύτερη μέθοδο, φυτεύετε το μόσχευμα απευθείας σε υγρό χώμα, χρησιμοποιώντας προαιρετικά ορμόνη ριζοβολίας για να επιταχύνετε τη διαδικασία.

Κάποια νέα, πατενταρισμένα είδη φυτών προστατεύονται νομικά από την αναπαραγωγή, αλλά τα περισσότερα κλασικά και αγαπημένα είναι ελεύθερα για πολλαπλασιασμό.

15 από τα πιο εύκολα φυτά που μπορείτε να καλλιεργήσετε:

1. Πόθος (Pothos): Κόψτε ένα κομμάτι βλαστού λίγων εκατοστών που να περιλαμβάνει έναν «μάτι» (το καφέ εξόγκωμα όπου ενώνεται το φύλλο με τον βλαστό). Ριζώνει εξαιρετικά εύκολα τόσο στο νερό όσο και σε υγρό χώμα.

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2. Φιλόδενδρο (Heartleaf Philodendron): Με τα χαρακτηριστικά φύλλα σε σχήμα καρδιάς, αναπαράγεται εύκολα σε νερό ή χώμα. Ο πολλαπλασιασμός βοηθά το φυτό να πυκνώσει αν έχει αρχίσει να δείχνει «γυμνό».

3. Χλωρόφυτο (Spider Plant): Παράγει παραφυάδες στις άκρες των βλαστών του. Κόψτε τα και τοποθετήστε τα απευθείας στο χώμα, καθώς εκεί έχουν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.

4. «Γλώσσα της πεθεράς» (Snake Plant): Ένα εξαιρετικά ανθεκτικό φυτό. Κόψτε ένα ολόκληρο φύλλο ή τμήματά του και φυτέψτε τα σε βάθος περίπου 1,5 εκατοστού σε υγρό χώμα. Αναπτύσσεται αργά, οπότε βάλτε πολλά κομμάτια μαζί στην ίδια γλάστρα.

5. Αφρικανική Βιολέτα (African Violet): Μπορεί να αναπαραχθεί από ένα και μόνο ώριμο φύλλο. Κόψτε το από τη βάση και βάλτε το στο νερό ή στο χώμα για να δημιουργηθεί ένα νέο φυτό.

6. Βότανα (Herbs): Ο βασιλικός ριζώνει πανεύκολα στο νερό. Μυρωδικά όπως το δεντρολίβανο και η λεβάντα προτιμούν το χώμα: κόψτε ένα κομμάτι 5-7 εκατοστών, αφαιρέστε τα κάτω φύλλα και φυτέψτε το.

7. Τηλέγραφος (Tradescantia): Αυτό το όμορφο μωβ φυτό αναπαράγεται εύκολα αν κόψετε ένα κομμάτι με τουλάχιστον έναν κόμβο και το βάλετε απευθείας στο χώμα.

8. Αλόη (Aloe Vera): Ο ευκολότερος τρόπος είναι να διαχωρίσετε προσεκτικά με ένα φτυαράκι τις παραφυάδες που φυτρώνουν γύρω από τη βάση του αρχικού φυτού και να τα μεταφυτεύσετε.

9. Χριστουγεννιάτικος κάκτος (Holiday Cactus): Όταν κλαδεύετε αυτούς τους κάκτους για να ενισχύσετε την ανθοφορία τους, κρατήστε τα κομμάτια των βλαστών και απλώς βάλτε τα σε υγρό χώμα.

10. Σενέκιο / Σειρά από Πέρλες (String of Pearls): Αν το φυτό αρχίσει να αραιώνει, κόψτε έναν βλαστό, αφήστε τον να στεγνώσει για ένα βράδυ ώστε να «κλείσει» η πληγή και φυτέψτε τον σε υγρό χώμα για παχύφυτα.

11. Δράκαινα (Dracaena): Αν ψηλώσει πολύ, κόψτε την κορυφή του στελέχους, βάλτε ορμόνη ριζοβολίας και φυτέψτε την σε υγρό χώμα, στηρίζοντάς την με ένα ξυλάκι μέχρι να βγάλει ρίζες.

12. Μολυβόδεντρο (Pencil Cactus): Αυτός ο ιδιαίτερος κάκτος ζούγκλας πολλαπλασιάζεται πανεύκολα. Κόψτε ένα κομμάτι λίγων εκατοστών και φυτέψτε το απευθείας στο χώμα.

13. Αγλαόνημα (Aglaonema): Αν χάσει τα κάτω φύλλα του, κόψτε ένα κομμάτι βλαστού 10-12 εκατοστών. Μπορείτε να το ριζώσετε σε νερό ή, για πιο γρήγορα, απευθείας σε χώμα, με ορμόνη ριζοβολίας.

14. Κρασούλα (Jade Plant): Κόψτε ένα κομμάτι βλαστού με 2-3 κόμβους και λίγα φύλλα. Αφήστε το να στεγνώσει για λίγες μέρες και μετά φυτέψτε το. Χρειάζεται μερικά χρόνια για να μεγαλώσει, καθώς αναπτύσσεται αργά.

15. Μαράντα / Φυτό Προσευχής (Prayer Plant): Κλαδέψτε το για να παραμείνει φουντωτό και κρατήστε τα μοσχεύματα. Βεβαιωθείτε ότι κάθε κομμάτι έχει έναν κόμβο και ριζώστε το είτε σε νερό είτε σε χώμα.

Με πληροφορίες από southernliving.com