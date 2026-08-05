Οι προθεσμίες και η διαδικασία για τους 5.486 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών.

Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων προτίμησης περιοχών για τον μόνιμο διορισμό 5.486 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου και πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση opsyd.sch.gr.

Διορισμοί Εκπαιδευτικών: Τα κρίσιμα σημεία της διαδικασίας

Οι αιτήσεις αφορούν υποψήφιους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ισχύοντες τελικούς πίνακες του ΑΣΕΠ και επιθυμούν να διοριστούν σε κενές οργανικές θέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά τις περιοχές σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και τις σχετικές εγκυκλίους εδώ και εδώ.

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ και Β’ του Α.Σ.Ε.Π., οφείλουν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση περιοχών διορισμού για καθέναν εκ των κλάδων/ πινάκων κατάταξης, στους οποίους είναι ενταγμένοι και επιθυμούν να διορισθούν. Ομοίως ξεχωριστή αίτηση επιλογής Μουσικών Σχολείων πρέπει να υποβληθεί ανά μουσική ειδίκευση του υποψηφίου. Υπενθυμίζεται ότι:

α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),

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β) κατά την παρούσα διαδικασία θα διενεργηθούν κατά προτεραιότητα οι ροές διορισμών στην Ε.Α.Ε. και θα ακολουθήσουν αυτές της Γενικής Εκπ/σης και

γ) δεν υφίσταται σχετική δυνατότητα στον υποψήφιο περί χορήγησης προτεραιότητας στην αξιολόγηση της αίτησης συγκεκριμένου κλάδου ή δομής έναντι του άλλου/άλλης.

Ως εκ τούτου ο υποψήφιος οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά την υποβολή (ή μη) της σχε-τικής αίτησης και των περιοχών που θα επιλέξει (ανά κλάδο).

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ και Β’ του Α.Σ.Ε.Π. με προϋπηρεσία από ιδιωτικό σχολείο έχουν, μεν, δικαίωμα υποβολής αίτησης αλλά η αίτηση τους θα αξιολογηθεί, κατά την αλγοριθμική ροή της διαδικασίας διορισμών, αποκλειστικά και μόνο αν συμπλη-ρώνουν προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία τουλάχιστον 2 πλήρων διδακτικών ετών (τελευταίο εδάφιο της περ. ζ’ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019). Σημειώνεται ότι ως πλήρες διδακτικό έτος στη Δευτεροβάθμια νοείται η απασχόληση 10 μηνών, ενώ στην Πρωτοβάθμια η απασχόληση 9 μηνών και 21 ημερών. Εκπαιδευτικοί, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, δεν επιτρέπεται να υπηρετούν στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του ελληνόγλωσσου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων της πρω-τοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου εβδόμου του ν. 694/1977 (Α’ 264) – [παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4310/2014 (Α’ 258)].

Όπως σημειώνεται οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές επιθυμούν χωρίς περιορισμό και με τη σειρά πουεπι-θυμούν, από τον πίνακα των περιοχών των κενών οργανικών θέσεων (βλέπε Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) και διoρίζονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π., στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησής τους. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τη σειρά προτεραιότητας που επιθυμεί ο υποψήφιος. Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιτρέπεται η τροποποίηση ή/και η απενεργοποίηση αυτής. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης, καθώς οι ίδιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου της.

Οι δηλώσεις Ζαχαράκη

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι «Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το δημόσιο σχολείο με μόνιμους εκπαιδευτικούς και εξειδικευμένο προσωπικό. Φέτος προχωρούμε σε σχεδόν 5.500 νέους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση, σε συνέχεια των 10.000 μόνιμων διορισμών που πραγματοποιήσαμε πέρυσι. Από το 2020 έως σήμερα έχουμε πραγματοποιήσει συνολικά 48.653 μόνιμους διορισμούς, ενισχύοντας σταθερά τα σχολεία μας. Στόχος μας είναι κάθε σχολείο να ξεκινά τη σχολική χρονιά με το προσωπικό που χρειάζεται, ώστε κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια να έχουν από την πρώτη ημέρα την υποστήριξη που δικαιούνται.»

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