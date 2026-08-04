Το Πολιτικό Συμβούλιο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία καταγγέλλει προσπάθεια υφαρπαγής της ηγεσίας του κόμματος.

Έχει ενδιαφέρον η απάντηση του Πολιτικού Συμβουλίου τηςΕλπίδας για τη Δημοκρατία στα χθεσινά ερωτήματα όσων αποχώρησαν από το εγχείρημα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος, στη συγκρότηση των οργάνων και στη λήψη αποφάσεων.

Κι αυτό γιατί μπορεί να μην απάντησε σε κανένα απ’ αυτά, όμως κατήγγειλε «δόλια και συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσής του (σ.σ. κόμματος) και υφαρπαγής της ηγεσίας», η οποία απέτυχε.

Δεν γνωρίζουμε αν η ανακοίνωση αφορά στον Θανάση Αυγερινό, αλλά φανταζόμαστε ότι θα υπάρξει και απάντηση από τους αποχωρήσαντες, μέσω του γκρουπ στο Signal που εξακολουθούν να είναι διαχειριστές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία:

«Το Πολιτικό Συμβούλιο εκφράζοντας ομόφωνα την αμέριστη στήριξή του στην Πρόεδρό του, Μαρία Καρυστιανού, εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση:

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Η απόπειρα εσωτερικής άλωσης του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και η δόλια και συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσής του και υφαρπαγής της ηγεσίας του απέτυχαν.

Η εκμετάλλευση της συμμετοχής σε ένα αγνό κίνημα, με σκοπό τον σφετερισμό του, τη διάσπασή του και την απόπειρα χρήσης του ως σκαλοπάτι για τη δημιουργία ενός βολικού για το σύστημα πολιτικού μορφώματος, καταργεί κάθε έννοια πολιτικής ηθικής και αναδεικνύει το μένος των άδηλων συμφερόντων που υποκίνησαν μεθοδικά όλες τις σε βάρος του Κινήματος υπόγειες διαδικασίες.

Προς όλους όσοι επιχείρησαν ή επιχειρούν να απαξιώσουν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ένα σαφές μήνυμα:

Το Κίνημα είναι η παλλαϊκή απαίτηση για κάθαρση και δικαιοσύνη και δεν μπορεί να αποτελέσει δεκανίκι καμίας άλλης πολιτικής δύναμης.

Είναι ανεξάρτητο, είναι ακηδεμόνευτο, δεν κλονίζεται, παραμένει όρθιο και συνεχίζει.

Καλούμε όλους τους πολίτες που πιστεύουν στη Δημοκρατία, στη Δικαιοσύνη και στη μόνη άφθαρτη πολιτική δύναμη που διεκδικεί ανυποχώρητα τα δίκαια τους, να προστατέψουν το Κίνημα και να μην επιτρέψουν αλλότρια συμφέροντα να μας διχάσουν.

Προχωράμε ενωμένοι μπροστά».

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Μ. Καλ.