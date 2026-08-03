Με αφορμή τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού, κύκλοι πρώην στελεχών της Ελπίδας για τη Δημοκρατία διακινούν σειρά ερωτημάτων, τα οποία - όπως αναφέρουν - θεωρούν ότι θα πρέπει να απαντηθούν από τη νέα επικοινωνιακή ομάδα και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.
Τα ερωτήματα αφορούν τόσο στη διαδικασία της διαγραφής, όσο και συνολικότερα στον τρόπο λειτουργίας του κόμματος, στη συγκρότηση των οργάνων και στη λήψη αποφάσεων.
«Αξίζει να ερωτηθούν οι νέοι υπεύθυνοι επικοινωνίας και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, και τα εξής:
- Με βάση ποιες διαδικασίες έγινε η διαγραφή του Θανάση Αυγερινού από μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και του κόμματος; Υπάρχει Επιτροπή Δεοντολογίας που τον κάλεσε να απολογηθεί για κάτι; Υπάρχει Καταστατικό και τι προβλέπει για αυτές τις περιπτώσεις; (σ.σ. Δεν υπάρχει Καταστατικό του κόμματος)
- Είναι αλήθεια ότι ο Θανάσης Αυγερινός είχε διαφωνήσει στις συνεδριάσεις για διάφορα ζητήματα όπως η άρνηση της κατάρτισης Καταστατικού; Επίσης αληθεύει ότι είχε καταθέσει προτάσεις Καταστατικού, η συζήτηση των οποίων απορρίφθηκε μετά βδελυγμίας;
- Υπάρχει απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου για την διαγραφή Αυγερινού;
- Αληθεύει ότι είχε υπάρξει τοποθέτηση 8 μελών του ΠΣ κατά του διορισμού στο κεντρικό Οργανωτικό του παλαιοκομματικού Νίκου Γαλανού, που βρίσκεται στο 6ο του κόμμα σήμερα; Αν και κρίθηκε ύποπτος για φυτευτός και αντίθετος με τις διακηρυγμένες αξίες του Κινήματος κατά του παλαιού πολιτικού συστήματος, οι ΜΚ και ΜΓ συνεχίζουν να προσπαθούν να τον επιβάλουν.
- Η κα Γρατσία γιατί δεν έχει δώσει τηλέφωνα αρμόδιων για το Γραφείο Τύπου; Η ίδια είναι διευθύντρια και του Γραφείου Τύπου;
- Ενημέρωση: Το θέμα των συνεργασιών ποτέ δεν είχε συζητηθεί αναλυτικά στο ΠΣ, εξ ου και η αντίφαση: Σε συζητήσεις με στελέχη η ΜΚ να μιλά για μόνη δυνατή συνεργασία με σκοπό ένα ειδικό δικαστήριο (μετά τις δηλώσεις Δρυμιώτη) και στη συνέχεια να διαψεύδει δημόσια τις δικές της δηλώσεις σε μέλη του Κινήματος», αναφέρουν χαρακτηριστικά κύκλοι του Κινήματος που ήδη βρίσκονται εκτός του κόμματος.