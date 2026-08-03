Ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ και η Υπεύθυνη ΚΤΕ Πολιτισμού και βουλευτής Λακωνίας, Νάγια Γρηγοράκου, αποχαιρετούν τον Λάκη Χαλκιά.

«Προερχόμενος από μουσική οικογένεια υπήρξε άξιος συνεχιστής της παράδοσης και συνέδεσε άρρηκτα τη φωνή του με το ηπειρώτικο τραγούδι. Τραγούδησε την ξενιτιά, τις χαμένες πατρίδες, τους καημούς και τις χαρές μιας ολόκληρης εποχής καταφέρνοντας να φέρει το δημοτικό τραγούδι στο στόμα των νέων γενεών», αναφέρουν ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και η υπεύθυνη ΚΤΕ Πολιτισμού και βουλευτής Λακωνίας, Νάγια Γρηγοράκου για τον θάνατο του Λάκη Χαλκιά και προσθέτει: «Η παράδοση δεν είναι μουσείο. Είναι κάτι που πρέπει να μεταδίδεται, να αναπνέει και να βρίσκει νέους τρόπους έκφρασης.

Η φωνή του κέρδισε τους μεγάλους συνθέτες και συνδέθηκε με σπουδαία τραγούδια που σημάδεψαν τα χρόνια της μεταπολίτευσης.

Σε όλων μας τα αυτιά θα ηχεί για πάντα η φωνή του στα «Μαλαματένια λόγια» γεμίζοντας μας συγκίνηση και σεβασμό για μια πορεία γεμάτη ήθος και αξιοπρέπεια

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».