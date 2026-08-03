Διευκρινίσεις Κικίλια για τον μηχανισμό αποζημίωσης των κοινωνικών εκπτώσεων στην ακτοπλοΐα - «Δεν επιδοτούμε εταιρείες, καλύπτουμε το κόστος κοινωνικής πολιτικής»

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η κυβερνητική απόφαση για τον μηχανισμό κάλυψης του κόστους των κοινωνικών εκπτώσεων στην ακτοπλοΐα, με την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ να ανταλλάσσουν αιχμές. Απαντώντας στην κριτική του ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν αποτελεί επιδότηση των ακτοπλοϊκών εταιρειών, αλλά κάλυψη του κόστους μιας κοινωνικής πολιτικής που επιβάλλεται από το κράτος.

Όπως ανέφερε, οι εκπτώσεις που παρέχονται σε φοιτητές, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνες οικογένειες και άλλες κατηγορίες δικαιούχων δεν αποτελούν προαιρετική επιλογή των εταιρειών, αλλά υποχρέωση που προβλέπεται από τη νομοθεσία. «Όταν το κράτος επιβάλλει υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, οφείλει να προβλέπει και τον νόμιμο τρόπο κάλυψης του κόστους εφαρμογής τους», ανέφερε ο κ. Κικίλιας, σημειώνοντας ότι αντίστοιχες πρακτικές εφαρμόζονται και σε άλλους τομείς μεταφορών.

«Χάρη σε αυτή την επιλογή, αποφεύχθηκαν αυξήσεις στους ναύλους και χιλιάδες συμπολίτες μας μπόρεσαν να ταξιδέψουν στα νησιά», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «οι διακοπές στα νησιά μας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη και δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη».

Η απάντηση του Βασίλη Κικίλια

Το ΠΑΣΟΚ, στην προσπάθειά του να ασκήσει αντιπολίτευση, επιλέγει να διαστρεβλώσει μια κυβερνητική παρέμβαση που είχε έναν και μόνο στόχΟΛ να προστατεύσει τους πολίτες και να αναλάβει το κόστος μιας κοινωνικής πολιτικής που η ίδια η κυβέρνηση επιβάλλει στις ακτοπλοϊκές εταιρείες.



Οι κοινωνικές εκπτώσεις για τους φοιτητές, τα άτομα με αναπηρία, τις πολύτεκνες οικογένειες και τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων δεν αποτελούν εταιρική κοινωνική ευθύνη των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων. Αποτελούν κοινωνική πολιτική του Ελληνικού Κράτους, η οποία επιβάλλεται από τη νομοθεσία. Όταν το κράτος επιβάλλει υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, οφείλει να προβλέπει και τον νόμιμο τρόπο κάλυψης του κόστους εφαρμογής τους. Αυτό ισχύει και στις υπόλοιπες μεταφορές, όπως οι αστικές συγκοινωνίες, τα ΚΤΕΛ και ο σιδηρόδρομος. Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση. Ο μηχανισμός που θεσπίσαμε είναι απολύτως διαφανής. Δεν αποζημιώνει κέρδη ούτε επιδοτεί τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Καλύπτει αποκλειστικά το πραγματικό κόστος των υποχρεωτικών κοινωνικών εκπτώσεων, βάσει πραγματικών εισιτηρίων, δικαιολογητικών και αυστηρών ελέγχων.



Την ώρα που η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στην αγορά καυσίμων και να αυξάνει το λειτουργικό κόστος της ακτοπλοΐας, η κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας το κόστος των κοινωνικών εκπτώσεων, επιτυγχάνει ταυτόχρονα την αποφυγή της μετακύλισης της αύξησης του κόστους των καυσίμων στους επιβάτες. Χάρη σε αυτή την επιλογή, αποφεύχθηκαν αυξήσεις στους ναύλους και χιλιάδες συμπολίτες μας μπόρεσαν να ταξιδέψουν στα νησιά. Για εμάς, οι διακοπές στα νησιά μας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη και δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη.



Αν το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί με αυτή την πολιτική, ας το πει ξεκάθαρα στους πολίτες. Ας τους εξηγήσει ότι, κατά την άποψή του, το αυξημένο κόστος θα έπρεπε να μετακυλιστεί στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η δική μας επιλογή ήταν διαφορετική: να κρατήσουμε προσιτές τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις και να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια».



Ακολουθούν αναλυτικές διευκρινίσεις (σε μορφή Q&A) σχετικά με τις κοινωνικές εκπτώσεις στην ακτοπλοΐα.



1. Γιατί η κυβέρνηση αποζημιώνει τις ακτοπλοϊκές εταιρείες;



• Δεν αποζημιώνουμε τις εταιρείες επειδή το επιθυμούν. Αποζημιώνουμε το κόστος μιας κοινωνικής πολιτικής που το ίδιο το κράτος επιβάλλει.

• Οι κοινωνικές εκπτώσεις για πολύτεκνους, φοιτητές, άτομα με αναπηρία και άλλες κατηγορίες δεν είναι προαιρετική εμπορική επιλογή των εταιρειών. Είναι υποχρεωτικές εκπτώσεις που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

• Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ότι αυτές οι εκπτώσεις θα συνεχίσουν να παρέχονται με σταθερό και διαφανή τρόπο.



2. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι πρόκειται για επιδότηση των υπερκερδών των εταιρειών.



• Αυτό δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο της ΚΥΑ.

• Η αποζημίωση δεν υπολογίζεται με βάση τα κέρδη μιας εταιρείας.

• Υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση: τον αριθμό των εισιτηρίων κοινωνικής έκπτωσης, την πραγματική αξία των εκπτώσεων, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και την τελική διοικητική εκκαθάριση.



3. Πώς διασφαλίζεται ότι όλες οι εταιρείες εφαρμόζουν τις ίδιες εκπτώσεις;



• Οι εκπτώσεις δεν καθορίζονται από κάθε εταιρεία.

• Καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αποτελούν υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας.

• Η αποζημίωση χορηγείται μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες εκπτώσεις.



4. Γιατί χρειάζεται αποζημίωση αφού οι εταιρείες έχουν κέρδη;



• Η Πολιτεία δεν αποζημιώνει επειδή εξετάζει την κερδοφορία μιας επιχείρησης.

• Αποζημιώνει επειδή επιβάλλει μια συγκεκριμένη κοινωνική υποχρέωση.

• Η συζήτηση αφορά τη χρηματοδότηση μιας δημόσιας πολιτικής και όχι την οικονομική κατάσταση μιας συγκεκριμένης εταιρείας.



5. Γιατί δεν μειώνετε απλώς τον ΦΠΑ στα εισιτήρια;



• Πρόκειται για δύο διαφορετικά εργαλεία πολιτικής.

• Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά την εφαρμογή των υποχρεωτικών κοινωνικών εκπτώσεων.

• Το ζήτημα του ΦΠΑ αποτελεί διαφορετική δημοσιονομική επιλογή, η οποία δεν συνδέεται με τον μηχανισμό εφαρμογής του άρθρου 253.



6. Ποιο είναι το όφελος για τον πολίτη;



Το όφελος είναι διπλό.

• Πρώτον, διασφαλίζεται ότι οι κοινωνικές εκπτώσεις συνεχίζουν να παρέχονται χωρίς αβεβαιότητα.

• Δεύτερον, για πρώτη φορά δημιουργείται ένας πλήρως ελεγχόμενος μηχανισμός καταγραφής, ελέγχου και εκκαθάρισης του πραγματικού κόστους των κοινωνικών εκπτώσεων, ώστε κάθε ευρώ του Δημοσίου να συνδέεται με πραγματικά εκδοθέντα εισιτήρια και πραγματικούς δικαιούχους.