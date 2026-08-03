Απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ για τον Βαγγέλη Γάκη για άρθρο στο «Καρφί»!

Με τρεις μήνες αναστολή της κομματικής του ιδιότητας τιμωρήθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ ο Βαγγέλης Γάκης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, για επικριτικό άρθρο κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Άρθρο που είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Στο Καρφί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βαγγέλης Γάκης είχε κάνει ανάρτηση που εξηγούσε πως δεν θέτει κανένα θέμα Ανδρουλάκη, πλην όμως δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει την αναστολή της κομματικής του ιδιότητας!

Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ στην Αιτωλοακαρνανία, Γιώργος Ζήσιμος, τη γλύτωσε με απλή... επίπληξη.

Απίστευτα πράγματα...

Το άρθρο του Βαγγέλη Γάκη στην εφημερίδα «Στο Καρφί»

«Γάκης Ευάγγελος: Ήρθε η ώρα του λογαριασμού

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Είναι πλέον αργά για δάκρυα. Ήρθε η ώρα του λογαριασμού. Η κομματικά εγκλωβισμένη βάση του ΠΑΣΟΚ και ο στενός κομματικός μηχανισμός επέλεξαν, με την επανεκλογή της ίδιας ηγεσίας, έναν δρόμο που αποδείχθηκε πολιτικά αυτοκαταστροφικός. Αν ακόμη και τον περασμένο Ιανουάριο είχε αναδειχθεί νέα ηγεσία – ένα σενάριο που, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτυπωνόταν και σε κλειστές δημοσκοπήσεις – είναι πιθανό να μην είχε δημιουργηθεί το πολιτικό κενό που αξιοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας.

Αντί για ανανέωση, το ΠΑΣΟΚ εγκλωβίστηκε στην εσωστρέφεια. Συνέδριο χωρίς ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση, Κεντρική Επιτροπή χωρίς πραγματική αυτοκριτική, πολιτικό συμβούλιο που επεβλήθη σχεδόν αυταρχικά , αποκλεισμός διαφορετικών απόψεων, δογματικές αντιλήψεις ότι κάθε διαφωνία είναι διασπαστική, καταγγελίες για δυσλειτουργία η ανυπαρξία του κομματικού μηχανισμού, αντιδράσεις από την περιφέρεια για τις επιλογές της ηγεσίας, απουσία ουσιαστικής παρουσίας στην κοινωνία, ανακύκλωση των ίδιων προσώπων και αποκλεισμός τοπικών στελεχών υπέρ «ημετέρων». καλλιέργεια κλίματος επιστροφής πρώην υβριστών σαλτιμπάγκηδων που

πλήγωσαν την παράταξη και απομακρύνουν το κλίμα σοβαροτητας σε επιλογές προσώπων.

Όλα αυτά δεν συνιστούν εικόνα αναγέννησης, αλλά στασιμότητας. Η δημοσκοπική καθίζηση δεν μπορεί να αποδίδεται διαρκώς σε εξωγενείς παράγοντες. Οι δημοσκοπήσεις δεν δημιουργούν την πραγματικότητα· την καταγράφουν. Η ηγεσία συχνά επιλέγει τη ρητορική της αυτοθυματοποίησης, όμως δεν εξήγησε ποτέ γιατί δεν κατόρθωσε να ενώσει το κόμμα και να μετατρέψει την εσωτερική αμφισβήτηση σε δημιουργική δύναμη. Η αμφισβήτηση δεν είναι παθογένεια· είναι γνώρισμα κάθε δημοκρατικού κόμματος.

Η διαφορά είναι ότι οι ισχυρές ηγεσίες μετατρέπουν την αμφισβήτηση σε συσπείρωση. Οι αδύναμες τη μετατρέπουν σε μόνιμη εσωστρέφεια. Και όταν ένα κόμμα αδυνατεί να καλύψει τον πολιτικό χώρο που του αναλογεί, κάποιος άλλος θα το κάνει. Στην πολιτική, τα κενά δεν μένουν ποτέ ακάλυπτα.

Mέλος ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ».

Τ.Τε.