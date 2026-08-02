Η μελέτη βασίστηκε σε εκατοντάδες ώρες υποβρύχιων παρατηρήσεων και στη σύγκριση 179 πληθυσμών ψαριών τόσο στην Ερυθρά Θάλασσα όσο και στην ανατολική Μεσόγειο.

Η κατασκευή της Διώρυγας του Σουέζ το 1869 δεν άλλαξε μόνο το παγκόσμιο εμπόριο. Περισσότερα από 150 χρόνια αργότερα, οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι δημιούργησε και έναν νέο θαλάσσιο «διάδρομο», μέσω του οποίου εκατοντάδες οργανισμοί μετακινούνται από την Ερυθρά Θάλασσα προς τη Μεσόγειο, μεταβάλλοντας σταδιακά το οικοσύστημά της.

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, περισσότερα από 120 είδη ψαριών έχουν ήδη περάσει από την Ερυθρά Θάλασσα στη Μεσόγειο από τότε που άνοιξε η Διώρυγα του Σουέζ. Οι ερευνητές, μάλιστα, ανέπτυξαν ένα νέο στατιστικό μοντέλο που μπορεί να προβλέψει ποια είδη είναι πιθανότερο να ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή τα επόμενα χρόνια.

Η μελέτη βασίστηκε σε εκατοντάδες ώρες υποβρύχιων παρατηρήσεων και στη σύγκριση 179 πληθυσμών ψαριών τόσο στην Ερυθρά Θάλασσα όσο και στην ανατολική Μεσόγειο. Σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες, οι επιστήμονες δεν εξέτασαν μόνο τα είδη που έχουν ήδη εγκατασταθεί στη Μεσόγειο, αλλά και τα χαρακτηριστικά των ειδών που παραμένουν ακόμη στην Ερυθρά Θάλασσα, ώστε να εκτιμήσουν ποια έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να εξαπλωθούν στο μέλλον.

Ανάμεσα στα είδη που θεωρούνται οι πιθανότεροι «επόμενοι εισβολείς» βρίσκονται το stellate pufferfish (Arothron stellatus), το cinnabar goatfish (Parupeneus heptacantha) και το yellowspotted trevally (Turrum fulvoguttatum). Σύμφωνα με τους επιστήμονες, κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν εξαρτώνται ιδιαίτερα από τους κοραλλιογενείς υφάλους, γεγονός που τα βοηθά να προσαρμόζονται ευκολότερα στις συνθήκες της Μεσογείου.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η εξάπλωση αυτών των ειδών μπορεί να αυξήσει τον ανταγωνισμό με τα ντόπια ψάρια για τροφή και βιότοπους, επηρεάζοντας την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Παράλληλα, η άνοδος της θερμοκρασίας της Μεσογείου λόγω της κλιματικής αλλαγής καθιστά τη θάλασσα ακόμη πιο φιλόξενη για τροπικά είδη, επιταχύνοντας το φαινόμενο των βιολογικών εισβολών.

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Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το νέο μοντέλο μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τις περιβαλλοντικές αρχές, καθώς θα επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό νέων ειδών πριν αυτά εξαπλωθούν σε μεγάλη κλίμακα. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιστήμονες ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να περιορίσουν τις επιπτώσεις μιας αλλαγής που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και μεταμορφώνει σταδιακά τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Πηγή Τimes of Ιndia