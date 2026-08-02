Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου για τη φωτιά που ξέσπασε στην Κεφαλονιά το βράδυ του Σαββάτου 1/8.

Στη σύλληψη ενός 44χρονου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά το βράδυ του Σαββάτου 1/8 προχώρησαν οι Αρχές της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά με χρήση γυμνής φλόγας, με αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα να καεί έκταση περισσότερη από 6.000 στρεμμάτων.

Ύστερα από τη διενεργηθείσα προανάκριση και τις σχετικές εντολές των εισαγγελικών Αρχών ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, για το αδίκημα του εμπρησμού από πρόθεση, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεσεις εμπρησμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 2 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 642 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 952.026,36 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 257 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 228 (88,72%) είναι από αμέλεια και οι 29 (11,28%) από πρόθεση.

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Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για κάθε ύποπτη πυρκαγιά, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά μέσα και προχωρώντας άμεσα στη σύλληψη και παραπομπή στη Δικαιοσύνη όσων ενεργούν με πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα καθιστά σαφές ότι ο εμπρησμός από πρόθεση αποτελεί εγκληματική πράξη εξαιρετικής βαρύτητας και θα αντιμετωπίζεται χωρίς καμία ανοχή. Κάθε υπαίτιος θα εντοπίζεται, θα συλλαμβάνεται και θα λογοδοτεί για τις συνέπειες των πράξεών του, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και απειλούν περιουσίες και κρίσιμες υποδομές.

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