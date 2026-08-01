Ωστόσο, υπάρχει και μια δεύτερη ανάγνωση αυτής της ακαταστασίας που συνδέεται με τη δημιουργικότητα.

Ένα ακατάστατο υπνοδωμάτιο γεμάτο πεταμένα ρούχα, βιβλία ή αντικείμενα πάνω στα έπιπλα μπορεί για κάποιους να αποτελεί απλώς μια καθημερινή αμέλεια, όχι όμως και για τους ψυχολόγους.

Όπως αναφέρει το as.com, οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι η εικόνα του προσωπικού μας χώρου μπορεί να αποκαλύπτει σημαντικές πτυχές της προσωπικότητας, της ψυχολογικής μας κατάστασης και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Πολλοί άνθρωποι εμφανίζονται ιδιαίτερα οργανωμένοι και συνεπείς στον επαγγελματικό ή κοινωνικό τους περίγυρο, όμως όταν επιστρέφουν στο σπίτι δυσκολεύονται να διατηρήσουν την ίδια τάξη στον προσωπικό τους χώρο. Για τους ειδικούς, αυτή η αντίθεση δεν είναι τυχαία.

Η ακαταστασία μπορεί να δείχνει δυσκολία στην οργάνωση

Ο Καναδός ψυχολόγος Jordan Peterson υποστηρίζει ότι η κατάσταση της κρεβατοκάμαρας συχνά αντανακλά τον βαθμό οργάνωσης της καθημερινής ζωής. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα ακατάστατο δωμάτιο μπορεί να υποδηλώνει δυσκολία στη διαχείριση των υποχρεώσεων, έλλειψη σταθερής ρουτίνας και μειωμένη συνέπεια.

Γι' αυτό προτείνει ένα απλό αλλά συμβολικό βήμα σε περιόδους έντονου στρες ή προσωπικής δυσκολίας: να ξεκινά κανείς την ημέρα στρώνοντας το κρεβάτι και τακτοποιώντας τον χώρο του. Όπως επισημαίνει, αυτή η μικρή καθημερινή συνήθεια μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για την επανάκτηση του αισθήματος ελέγχου και οργάνωσης.

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Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο ερευνητής Sam D. Gosling, ο οποίος σημειώνει ότι οι άνθρωποι που διατηρούν το σπίτι και ιδιαίτερα το υπνοδωμάτιό τους καθαρό και οργανωμένο εμφανίζουν, κατά μέσο όρο, υψηλότερα επίπεδα υπευθυνότητας, πειθαρχίας και προσήλωσης στους στόχους τους.

Η άλλη όψη της ακαταστασίας: Δημιουργικότητα και πρωτότυπη σκέψη

Παρότι η ακαταστασία συνδέεται συχνά με την έλλειψη οργάνωσης, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν έχει μόνο αρνητικές πλευρές.

Η ερευνήτρια Kathleen Vohs υποστηρίζει ότι τα λιγότερο οργανωμένα περιβάλλοντα μπορούν να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την καινοτόμο σκέψη. Σύμφωνα με τις μελέτες της, οι άνθρωποι που εργάζονται ή ζουν σε χώρους με περισσότερη ακαταστασία έχουν μεγαλύτερη τάση να σκέφτονται «έξω από τα συνηθισμένα», να παράγουν πρωτότυπες ιδέες και να επιλέγουν λιγότερο συμβατικές λύσεις.

Αντίθετα, όσοι ζουν σε εξαιρετικά τακτοποιημένους χώρους εμφανίζουν συχνότερα πιο συντηρητικές επιλογές και ακολουθούν πιο προβλέψιμα πρότυπα συμπεριφοράς.

Πότε η αλλαγή στις συνήθειες πρέπει να μας ανησυχήσει

Οι ειδικοί διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι μεγαλύτερη σημασία έχει η αλλαγή στη συμπεριφορά και όχι η ίδια η ακαταστασία.

Εάν ένας άνθρωπος ήταν πάντα ιδιαίτερα οργανωμένος και ξαφνικά αρχίζει να παραμελεί το σπίτι και το προσωπικό του περιβάλλον, αυτό ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη ότι αντιμετωπίζει κάποιο βαθύτερο πρόβλημα.

Η ψυχολόγος Kendra Cherry επισημαίνει ότι ψυχικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ικανότητα ενός ατόμου να εκτελεί ακόμη και τις πιο απλές καθημερινές εργασίες, όπως η καθαριότητα ή η τακτοποίηση του σπιτιού.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ειδικοί συνιστούν να μην αγνοείται η αλλαγή αυτή. Αν η αδυναμία οργάνωσης συνοδεύεται από επίμονη κόπωση, έλλειψη ενδιαφέροντος ή άλλα συμπτώματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα, είναι σημαντικό να αναζητηθεί η βοήθεια ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας.

Η κατάσταση του υπνοδωματίου δεν μπορεί από μόνη της να χαρακτηρίσει την προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Μπορεί, όμως, να προσφέρει χρήσιμες ενδείξεις για τον τρόπο οργάνωσης, τις συνήθειες, τη δημιουργικότητα ή ακόμη και την ψυχολογική του κατάσταση. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι η συνολική εικόνα της καθημερινότητας και κυρίως οι ξαφνικές αλλαγές στη συμπεριφορά, οι οποίες δεν θα πρέπει να αγνοούνται.