Σήμερα, πρώτη μέρα του Αυγούστου, οι άνεμοι θα είναι ισχυροί, οι φωτιές είναι σε εξέλιξη και οι συνθήκες δραματικές. Από το μεσημέρι αναμένεται μικρή πτώση των ανέμων, ωστόσο ουσιαστικά θα κοπάσουν από τη Δευτέρα.

Με θυελλώδεις βοριάδες που στο κεντρικό Αιγαίο θα αγγίξουν πρόσκαιρα ακόμη και τα 9 μποφόρ ξεκινά ο Αύγουστος, με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριος, αλλά τις καιρικές συνθήκες να εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Σήμερα, πρώτη μέρα του Αυγούστου, οι άνεμοι θα είναι ισχυροί, οι φωτιές είναι σε εξέλιξη και οι συνθήκες δραματικές. Από το μεσημέρι αναμένεται μικρή πτώση των ανέμων, ωστόσο ουσιαστικά θα κοπάσουν από τη Δευτέρα.

Ιδιαίτερα ισχυροί θα είναι οι άνεμοι το Σάββατο, με τον Σάκη Αρναούτογλου να τονίζει ότι θα φτάσουν ακόμη και τα 9 με 10 μποφόρ. Συναγερμός υπάρχει για νότια Εύβοια, Αττική και Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 στα κεντρικά, στα βόρεια από 29 έως και 33 βαθμούς και στα νότια έως 28 βαθμούς.

Στα ανατολικά νησιωτικά αναμένονται από 20 έως 31 βαθμούς και στα δυτικά νησιωτικά έως 36 βαθμούς.

Από την Κυριακή 2 Αυγούστου έως και την Τρίτη θα έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι έως και την Τετάρτη.

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Πάντως σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου 38-39 βαθμούς αναμένονται το Σάββατο 9/10 και την Κυριακή 10/8.

Οι ριπές του ανέμου έφτασαν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, δίνοντας πλεονέκτημα στις πυρκαγιές και προκαλώντας δυσκολία υδροληψίας με ισχυρές αναταράξεις στα εναέρια μέσα πυρόσβεσης αναμένεται να κοπάσουν σταδιακά από το μεσημέρι. Ωστόσο, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) αναμένεται σήμερα, Σάββατο (1/8) για την Αττική και την Εύβοια σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα άλλες οκτώ περιφέρειες και περιοχές βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Στην περιοχή του Κάβο Ντόρο και των γύρω θαλάσσιων στενών οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, με ριπές έως και 9 μποφόρ.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς θα διατηρηθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, σε περιοχές του Αιγαίου, στη δυτική Κρήτη και στον Έβρο.

Αποκλιμάκωση από το μεσημέρι του Σαββάτου

Η σταδιακή εξασθένηση του μελτεμιού θα ξεκινήσει από το μεσημέρι του Σαββάτου. Καλύτερες συνθήκες αναμένονται την Κυριακή και ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση τη Δευτέρα.

Μέχρι τότε, όμως, το επόμενο 24ωρο παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνο, με τους θυελλώδεις ανέμους και την ξηρότητα της βλάστησης να διατηρούν σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Ειδικότερα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Οι ριπές του ανέμου έφτασαν ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ταχύτητα αντίστοιχη με εκείνη που παρατηρείται σε τυφώνες

Κρίσιμες θα παραμείνουν οι συνθήκες, με τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών να διατηρείται πολύ υψηλός και σε ορισμένες περιοχές να αυξάνεται περαιτέρω, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Η ένταση του ισχυρού επεισοδίου μελτεμιού αποτυπώνεται στις ακραίες ταχύτητες που καταγράφηκαν. Οι ριπές του ανέμου έφτασαν ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ταχύτητα αντίστοιχη με εκείνη που παρατηρείται σε τυφώνες.

Από το πρωί του Σαββάτου οι άνεμοι θα ενισχυθούν εκ νέου, με συνθήκες παρόμοιες με την Παρασκευή, τουλάχιστον έως το μεσημέρι. Επομένως, δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός κατά τις πρωινές ώρες.