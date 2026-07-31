Οι ειδικοί εξηγούν γιατί η σταθερότητα στην άσκηση είναι το πραγματικό «κλειδί» για καλύτερη υγεία και φυσική κατάσταση.

Πολλοί ξεκινούν το γυμναστήριο με μεγάλες προσδοκίες, περιμένοντας μέσα σε λίγες εβδομάδες να δουν αισθητή απώλεια βάρους, αύξηση της μυϊκής μάζας και σημαντική βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης. Όταν όμως τα αποτελέσματα δεν έρχονται τόσο γρήγορα όσο περίμεναν, είναι συχνό να απογοητεύονται και τελικά να εγκαταλείπουν την προσπάθεια.

Οι γυμναστές επισημαίνουν ότι αυτή η νοοτροπία είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που πολλοί άνθρωποι δεν καταφέρνουν να διατηρήσουν μια σταθερή σχέση με την άσκηση. Όπως εξηγούν, η επιτυχία δεν εξαρτάται από τις εξαντλητικές προπονήσεις ή την υπερβολική ένταση, αλλά από τη συνέπεια και τη διάρκεια.

Ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο με τη βοήθεια επαγγελματία, αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να παραμείνει κάποιος συνεπής στην άσκηση και να απολαύσει τα μακροπρόθεσμα οφέλη για το σώμα και την υγεία του.

Η προπόνηση δύναμης όλο και πιο σημαντική όσο μεγαλώνουμε

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η προπόνηση δύναμης αποκτά ιδιαίτερη σημασία όσο μεγαλώνουμε. Από την ηλικία των 40 ετών αποτελεί βασική προτεραιότητα, ενώ μετά τα 50 θεωρείται απαραίτητη για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, της δύναμης και της λειτουργικότητας του σώματος.

Παράλληλα, καθυστερεί την εμφάνιση της σαρκοπενίας -της φυσιολογικής απώλειας μυϊκής μάζας με την πάροδο του χρόνου- και φαίνεται ότι προσφέρει σημαντικά οφέλη και για την υγεία του εγκεφάλου.

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Τι συμβαίνει όταν διακόπτεται η άσκηση

Σύμφωνα με ειδικούς του Αμερικανικού Κολλεγίου Αθλητιατρικής, η διακοπή της προπόνησης για εβδομάδες ή μήνες μπορεί να οδηγήσει σε αισθητή μείωση της μυϊκής δύναμης, της μυϊκής μάζας και των λειτουργικών ικανοτήτων του οργανισμού.

Για τον λόγο αυτό, οι επαγγελματίες της άσκησης υπογραμμίζουν ότι η σταθερή ενασχόληση με τη γυμναστική είναι πολύ πιο σημαντική από τις περιστασιακές, ιδιαίτερα απαιτητικές προπονήσεις.

Πόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να κάνετε προπόνηση ενδυνάμωσης

Οι βασικές διεθνείς ιατρικές οδηγίες συμφωνούν ότι οι μεγάλες μυϊκές ομάδες θα πρέπει να γυμνάζονται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Η σύσταση αυτή υποστηρίζεται τόσο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όσο και από το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Η συστηματική προπόνηση δύναμης δεν συμβάλλει μόνο στη διατήρηση των μυών, αλλά ενισχύει και την υγεία των οστών, ενώ μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες.