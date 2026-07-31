Η Αττική συνεχίζει να κρύβει μικρές εκπλήξεις για όσους αγαπούν τη θάλασσα και αναζητούν προορισμούς που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Η παραλία των Λεγραινών, ανήκει σε αυτή την κατηγορία και σίγουρα μπορεί να σας εντυπωσιάσει.

Αν και η Αττική αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ελλάδας με έντονους ρυθμούς ζωής, πολυκοσμία και πυκνή δόμηση, εξακολουθεί να κρύβει μοναδικές γωνιές όπου η φύση κυριαρχεί και το τοπίο αλλάζει εντελώς. Ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι παραλίες του λεκανοπεδίου προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες, με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να γεμίζουν ασφυκτικά.

Ωστόσο, η μεγάλη ακτογραμμή της Αττικής εξακολουθεί να κρύβει μικρούς φυσικούς θησαυρούς, ιδανικούς για όσους αναζητούν πιο ήρεμες αποδράσεις. Μία από αυτές είναι τα Λεγραινά, μια πανέμορφη παραλία στη νοτιοανατολική Αττική, λίγα μόλις χιλιόμετρα πριν από το Σούνιο.

Τα γαλαζοπράσινα νερά, το άγριο φυσικό τοπίο και η αίσθηση απομόνωσης, συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό που αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να αποδράσουν από τους έντονους ρυθμούς της πόλης χωρίς να ταξιδέψουν μακριά.

Λεγραινά – Μία παραλία στην Αττική που θυμίζει περισσότερο νησί

Τα Λεγραινά βρίσκονται περίπου μία ώρα από το κέντρο της Αθήνας, με τη διαδρομή να οδηγεί προς το Ακρωτήριο Σουνίου, μία από τις πιο γοητευτικές πλευρές της Αττικής. Η πρόσβαση είναι εύκολη με αυτοκίνητο, ενώ η θέα κατά μήκος της διαδρομής, με τον Σαρωνικό να απλώνεται στα δεξιά, αποτελεί από μόνη της μια ξεχωριστή εμπειρία.

Η παραλία των Λεγραινών ξεχωρίζει για τα καθαρά, διάφανα νερά και το φυσικό της περιβάλλον. Η ακτή αποτελείται από άμμο και βότσαλο, ενώ οι βραχώδεις σχηματισμοί που την περιβάλλουν δημιουργούν μικρούς προστατευμένους κολπίσκους, ιδανικούς για ήρεμο κολύμπι και χαλάρωση.

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Σε αντίθεση με πολλές οργανωμένες παραλίες της Αττικής, η συγκεκριμένη παραλία διατηρεί τον αυθεντικό τους χαρακτήρα. Σε ορισμένα σημεία υπάρχουν οργανωμένα καταστήματα, beach bars και ξαπλώστρες, ωστόσο διαθέτει και γωνιές στις οποίες μπορείτε να τοποθετήσετε τον δικό σας εξοπλισμό.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της περιοχής είναι η μικρή απόσταση από το Ακρωτήριο του Σουνίου, με πολλούς από τους επισκέπτες να συνδυάζουν το μπάνιο τους με μια επίσκεψη στον εμβληματικό Ναό του Ποσειδώνα, απολαμβάνοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα της Ελλάδας.

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Στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν παραδοσιακές ταβέρνες και καφέ, όπου μπορεί κανείς να ολοκληρώσει την εκδρομή του με φρέσκο ψάρι ή τοπικές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα.

Δικαιολογημένα λοιπόν, τα Λεγραινά αποδεικνύουν ότι οι επισκέπτες δεν χρειάζεται να διανύσουν πολλά χιλιόμετρα για να βρεθούν μέσα σε εντυπωσιακά τοπία και παραλίες που θυμίζουν νησί. Η Αττική, συνεχίζει να κρύβει μικρές εκπλήξεις με τους πολίτες να βρίσκουν το κατάλληλο σημείο για ηρεμία και σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα.