Σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρούσε στη διακοπή της συναυλίας.

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Ηράκλειο, το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο ερμηνευτής διέκοψε το πρόγραμμά του για να απευθύνει δημόσια έκκληση προς το κοινό.

Ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα

Την ώρα που η Κρήτη συνεχίζει να μετρά τις πληγές της από τις καταστροφικές πυρκαγιές, αλλά και να θρηνεί τον χαμό δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ορισμένοι θεατές άναψαν καπνογόνα.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αντέδρασε άμεσα, ζητώντας από όσους κρατούσαν τα καπνογόνα να τα σβήσουν, ενώ ξεκαθάρισε πως σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρούσε στη διακοπή της συναυλίας.

«Σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου»

Από τη σκηνή, ο αγαπημένος τραγουδιστής απηύθυνε ένα μήνυμα σεβασμού προς τη μνήμη των δύο πυροσβεστών, λέγοντας:

«Δύο άτομα κάηκαν εδώ δίπλα μας. Σας παρακαλώ, σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου».

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