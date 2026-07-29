Φωτιές σε Λακωνία, Μυτιλήνη και Ρέθυμνο - Μπαράζ «112», εκκενώνονται χωριά (Εικόνες - Βίντεο)

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς πολλαπλές φωτιές έχουν προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Ειδικότερα, έχουμε πύρινα μέτωπα σε Λακωνία, Μυτιλήνη και Ρέθυμνο, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν μάχη για τον περιορισμό τους.
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για κατάσβεση εν μέσω δύσκολων καταστάσεων καθώς οι καιρικές συνθήκες, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών.
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Δύσκολη η κατάσταση με τη φωτιά στο Πλωμάρι - Κινείται προς τα νότια το μέτωπο (LIVE)17:03:18
Η φωτιά σύμφωνα με πληροφορίες από το stonisi.gr κινείται προς τα νότια, πλησιάζοντας περιοχές όπου υπάρχουν σπίτια, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς μεταφέρουν καύτρες σε μεγάλη απόσταση, δημιουργώντας συνεχώς νέες μικρές εστίες και δυσκολεύοντας τον έλεγχο της φωτιάς.
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Ο αέρας μεταφέρει καύτρες σε μεγάλη απόσταση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνεχώς νέες μικρές εστίες και να απαιτείται διαρκής αναδιάταξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το μέτωπο βρίσκεται κοντά στο Πλωμάρι, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κινείται νότια.
Στην επιχείρηση έχουν ενταχθεί και τα τρία αεροσκάφη Air Tractor που έφτασαν στη Λέσβο και έχουν ήδη ξεκινήσει ρίψεις νερού. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στη μάχη συμμετέχουν 24 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 12ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα και τρία ελικόπτερα.
{https://www.facebook.com/stonisi.gr/videos/2328805107946259/}
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Καιρός: Μελτέμια έως 8 μποφόρ - «Στο κόκκινο» ο κίνδυνος φωτιάς16:59:34
Παραμένει ιδιαίτερα υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι και τα μελτέμια που επικρατούν στην περιοχή του Αιγαίου δημιουργούν δύσκολες συνθήκες για την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών, καθώς μπορούν να προκαλέσουν γρήγορη εξάπλωση των πύρινων μετώπων.
Σύμφωνα με την μετεωρολόγου της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου οι ενισχυμένοι άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν έως και το τέλος της εβδομάδας, αυξάνοντας σημαντικά την επικινδυνότητα σε περιοχές με ξηρή βλάστηση και αυξημένο πυρομετεωρολογικό κίνδυνο.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkb36ih0trvl?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Φωτιά στο Ρέθυμνο: «Είναι μία πολύ επικίνδυνη»16:56:47
«Είναι μία φωτιά πολύ επικίνδυνη, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέσα υπάρχουν σπίτια και για τον λόγο αυτό βγάλαμε 112 για εκκένωση οικισμών», τονίζεται από το Συντονιστικό της Πυροσβεστικής. Η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ.
Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν πλέον 125 πυροσβέστες, με έξι ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με θερμική και οπτική κάμερα, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς και να συντονίζει τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στις 15:37 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες να απομακρυνθούν προς την Αγία Γαλήνη. Είχε προηγηθεί, στις 15:25, μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Κρύα Βρύση προς το Ρέθυμνο, ενώ στις 14:35 είχε αποσταλεί το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής της πυρκαγιάς.
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Αναφορές για δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: Δεν επιβεβαιώνει η Πυροσβεστική16:51:20
Υπάρχουν αναφορές για δύο νεκρούς πυροσβεστές κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Μέχρι στιγμής, η Πυροσβεστική δεν επιβεβαιώνει την πληροφορία.
Σύμφωνα με τις αναφορές οι δύο νεκροί εντοπίστηκαν σε όχημα το οποίο φέρεται να εγκλωβίστηκε στις φλόγες της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη.
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Εικόνες από την μεγάλη φωτιά στο Πλωμάρι16:49:31
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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου16:42:52
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πλέον 50 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών πυροσβεστών, καθώς και 13 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού και ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2082459852350066823}
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Καίει η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο16:39:34
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου, με επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα να δίνουν μάχη για την αναχαίτιση της φωτιάς και την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών.
Λόγω της επικίνδυνης εξέλιξης της πυρκαγιάς, έχουν σταλεί μηνύματα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Η φωτιά έχει προκαλέσει ανησυχία στην περιοχή, καθώς οι άνεμοι και οι δύσκολες συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν την πορεία του μετώπου.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkb34uc4279l?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Τρεις συλλήψεις για την φωτιά στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί (Μπατμιντον)16:36:56
Eξελίξεις έχουμε στην υπόθεση της φωτιάς που ξέσπασε στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί (Μπατμιντον), καθώς οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι τρεις συλληφθέντες, ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, οδηγήθηκαν στη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο και αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών. Σύμφωνα με την ενημέρωση η επιχείρηση για τον εντοπισμό τους πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Άλσους Ιλισίων, με τη συμμετοχή στελεχών της Δ.Α.Ε.Ε. και τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.).
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής
Τρεις άνδρες συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί (Badminton), έπειτα από εκτεταμένη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος. Από την έρευνα ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα ως φερόμενοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Σε βάρος τους εκδόθηκαν ισάριθμα εντάλματα σύλληψης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση στην περιοχή του Άλσους Ιλισίων, με τη συμμετοχή στελεχών της Δ.Α.Ε.Ε. και τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.). Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και οι τρεις καταζητούμενοι, ημεδαποί ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, σε εκτέλεση των ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.
Η Δ.Α.Ε.Ε. υπογραμμίζει ότι συνεχίζει το έργο της για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιών, αξιοποιώντας σύγχρονες ανακριτικές μεθόδους και κάθε διαθέσιμο στοιχείο, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών.
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Νέο «112» για τη φωτιά στο Ρέθυμνο: Εκκένωση Αγίου Γεωργίου και Αγίου Παύλου16:26:08
Νέο «112» στάλθηκε για τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με το μήνυμα δόθηκε εντολή εκκένωσης με τους πολίτες που βρίσκονται στον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Παύλο καλούνται να απομακρυνθούν μέσω της Παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου με κατεύθυνση προς την Αγία Γαλήνη.
{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid02Fy3fLjvDqB5KPPfzQPvPQe3bWjGNG3DsNrVYbvKQJHeMrhP3fX7guMKjAVY4eG9Cl}
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Mαίνεται η φωτιά στον Αγερανό Λακωνίας16:19:15
Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανός Λακωνίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό του μετώπου.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με επίγειες μονάδες, πεζοπόρα τμήματα και εναέρια μέσα να συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες ώστε να ανακόψουν την εξάπλωση της φωτιάς και να προστατεύσουν την ευρύτερη περιοχή.
Υπενθυμίζεται ότι για την αντιμετώπιση της φωτιάς είχαν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkb2a639neq9?integrationId=40599y14juihe6ly}
Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2082440504927457761}
Ήχησε 112 για ετοιμότητα
{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid0bByQRmGT9akhr4ubbFUQYDwwYCiAW1s5JVhfb36iLvdf4ap8Eu3CLjugYHNTL1JGl}
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Ρέθυμνο: Μεγάλη κινητοποίηση για τη φωτιά – Επιχειρούν 54 πυροσβέστες και 4 ελικόπτερα16:15:32
Μεγάλη κινητοποίηση έχει προκαλέσει η φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου.
Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί 54 πυροσβέστες, με τη συνδρομή πεζοπόρων τμημάτων και πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για την ενίσχυση της προσπάθειας κατάσβεσης.
Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2082448263018389573}
Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν δύο υδροφόρες, καθώς και μηχανήματα έργου και τσαπάκια του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkb290ym774h?integrationId=40599y14juihe6ly}
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«112» για εκκενώσεις 3 οικισμών στο Ρέθυμνο16:13:30
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση του Ρεθύμνου. Με νέο «112» όσοι βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να απομακρυνθούν προς την πόλη του Ρεθύμνου και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.
{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid0X7rvEqAorPrGGBjY8QietecKEdCqyyt5RJmhvTD326mbmTs1ZbVmFnmfLwJq6LDBl}
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkb290ym774h?integrationId=40599y14juihe6ly}
Εκκένωση μέσω «112» και για Σακτούρια και Μέλαμπες Ρεθύμνου προς Αγία Γαλήνη
Στάλθηκε 112 και για εκκένωση στις περιοχές Σακτούρια και Μέλαμπες. Λόγω της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές να απομακρυνθούν άμεσα προς την Αγία Γαλήνη.
{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid0ni1eUicwpe5oFmsso4m2Kd6JEAg8pMNDxXosLFDpbd1o82WKgZFsjCcgxujySm99l}
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Φωτιά στο Πλωμάρι: Δεν απειλούνται σπίτια προς το παρόν16:11:52
Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Μυτιλήνη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου και την πλήρη κατάσβεσή της.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μυτιλήνης, Νίκο Καρασάββα, η φωτιά δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή και δεν απειλεί σπίτια, ενώ οι προσπάθειες των Αρχών επικεντρώνονται στον έλεγχο της εξάπλωσής της. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν κινητοποιηθεί άμεσα, με επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο και να δίνουν μάχη με τις φλόγες.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkb2jk2lgrp5?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Σε εξέλιξη φωτιά στο Γύθειο (video)16:10:29
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkb2a639neq9?integrationId=40599y14juihe6ly}