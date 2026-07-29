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Απαγόρευση κολύμβησης, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τα σημεία της Αττικής όπου απαγορεύεται η κολύμβηση υπενθυμίζει εγκύκλιος που εξέδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η απαγόρευση αφορά περιοχές της περιφέρειας Αττικής και στόχος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς δεν πληρούνται τα προβλεπόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων, επισημαίνεται στην εγκύκλιο.

Πού απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αττική

Αναλυτικά, η εγκύκλιος υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται η κολύμβηση στις εξής περιοχές:

- Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων.

- Σε όλη τη περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα.

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- Σε όλη την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου.

- Στα λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μ. εκατέρωθεν του κέντρου MIRAMARE.

- Στην περιοχή από το βόρειο άκρο Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου (όριο μαρίνας).

- Στο αριστερό σημείο της ακτής «ΕΔΕΜ» πλησίον εστιατορίου «ΕΔΕΜ» και 100 μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης.

- Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων.

- Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, σύμφωνα με τις νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες ή οι τοπικές υγειονομικές αρχές προτείνουν την τοποθέτηση σχετικών σημάνσεων.

- Στην περιοχή των Ναυπηγείων και του λιμένος όρμου Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ, με εξαίρεση την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού (Ακτή Θεάτρου).

- Στη Ραφήνα σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μώλου του λιμανιού. Σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, που βρίσκονται στις περιοχές Ν. Μάκρης και Μαραθώνα και ειδικότερα των κατασκηνώσεων ΘΑΛΑ, και των κατασκηνώσεων Αεροπορίας-ΘΑΑ. Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ.

- Στην περιοχή του Ασωπού ποταμού 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής του.