«Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ όσων απλώς σχολιάζουν μια πόλη και εκείνων που αγωνίζονται καθημερινά για το μέλλον της» απαντά στον Αλέξη Τσίπρα ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Σκληρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα έδωσε με ανακοίνωσή του στο επίσημο site του δήμου, ο δήμαρχος της Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωντσαντέλλος, μετά τις δηλώσεις του προέδρου της ΕΛΑΣ περί υπερδόμησης κατά την παρουσίαση των προτάσεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Όταν μιλάς για μια πόλη, οφείλεις πρώτα να τη γνωρίζεις. Όταν κάποιος επιλέγει να μιλήσει δημόσια για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, οφείλει πρώτα να γνωρίζει την πραγματικότητα] αναφέρι ο δήμαρχος της περιοχής και προσθέτει πως «Ο δήμος μας αποτελείται από τρεις διαφορετικές δημοτικές ενότητες, με διαφορετική ιστορία, διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές προτεραιότητες. Και η Δημοτική Αρχή δεν τις αντιμετωπίζει με συνθήματα, αλλά με σχέδιο και έργο».

Εξηγεί στη συνέχεια πως «στη Βουλιαγμένη προστατεύουμε με συνέπεια το μοναδικό φυσικό της περιβάλλον και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της με συγκρούσεις και δικαστικούς αγώνες όπου χρειάζονται.

»Στη Βούλα δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε τη μεγάλη μάχη απέναντι στην υπερδόμηση. Ήμασταν από τους πρώτους Δήμους που συγκρούστηκαν με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), έναν κανονισμό που με τις διατάξεις του άνοιξε τον δρόμο για υπερβολικές αυξήσεις στη δόμηση και αλλοίωση της φυσιογνωμίας των πόλεων. Δεν μείναμε στα λόγια: προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δώσαμε θεσμική και νομική μάχη για να ανακοπεί η εφαρμογή του και να προστατευτεί το πολεοδομικό ισοζύγιο και η ποιότητα ζωής των κατοίκων μας. Αυτή η μάχη συνεχίζεται καθημερινά, γιατί οι επιπτώσεις του ΝΟΚ δεν είναι θεωρητικές, είναι απολύτως πραγματικές στις γειτονιές μας».

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ασκεί κριτική στον Αλέξη Τσίπρα καθώς όπως λέει ο ίδιος «Και εδώ προκύπτει ένα απλό αλλά κρίσιμο ερώτημα: στα πέντε χρόνια που ο κ. Τσίπρας είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τι ακριβώς έκανε για να σταματήσει ή να διορθώσει τις καταστροφικές διατάξεις του ΝΟΚ; Ποια ουσιαστική θεσμική παρέμβαση προώθησε για να προστατευτούν οι πόλεις από την υπερδόμηση που σήμερα όλοι επικαλούνται;».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προσθέτει στη συνέχεια πως «στη Βάρη λύνουμε πολεοδομικές εκκρεμότητες δεκαετιών και υλοποιούμε τα μεγαλύτερα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και υδραυλικών υποδομών που έχει γνωρίσει ποτέ η περιοχή. Και όσο για τη Βάρκιζα, ίσως ο κ. Τσίπρας θα έπρεπε να την επισκεφθεί πριν μιλήσει γι’ αυτήν. Θα διαπίστωνε ότι πρόκειται για μια περιοχή που έχει αλλάξει ριζικά, με εκτεταμένες αναπλάσεις, σύγχρονες υποδομές και μια εικόνα που αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Αττική.

»Η προστασία μιας πόλης δεν επιτυγχάνεται με περιστασιακές επισκέψεις και γενικόλογες διαπιστώσεις. Επιτυγχάνεται με συγκρούσεις όταν χρειάζεται, με θεσμικές παρεμβάσεις, με προσφυγές στη Δικαιοσύνη, με έργα και με αποτελέσματα».

Η ανακοίνωση του δημάρχου Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης καταλήγει λέγοντας πως «αυτή είναι η διαφορά μεταξύ όσων απλώς σχολιάζουν μια πόλη και εκείνων που αγωνίζονται καθημερινά για το μέλλον της».