Όταν η οικογένεια γίνεται καταφύγιο! Έρχεται στον Alpha.

Η Μαρία Παρασύρη και ο Τάσος Γιαννόπουλος υποδύονται την Αθηνά και τον Κώστα, ένα ζευγάρι που αποτελεί τη σταθερή δύναμη της οικογένειας της Μελίνας στη νέα μεγάλη δραματική σειρά του Alpha, «Για Σένα».

Στο «Για Σένα», ο έρωτας του Φίλιππου (Κίμων Κουρής) και της Μελίνας (Ειρήνη Αγγελοπούλου) γεννιέται μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο μυστικά, δύσκολες αποφάσεις και σχέσεις που δοκιμάζονται καθημερινά. Κι αν κάποιοι χαρακτήρες κινούνται από το συμφέρον ή την ανάγκη να κρύψουν την αλήθεια, υπάρχουν κι εκείνοι που επιμένουν να κρατούν ζωντανές τις αξίες που τους διαμόρφωσαν.

Η Αθηνά (Μαρία Παρασύρη) και ο Κώστας (Τάσος Γιαννόπουλος) ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Έχουν χτίσει τη ζωή τους πάνω στην αγάπη, την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη. Είναι δύο άνθρωποι που δεν σταματούν να νοιάζονται, να στηρίζουν και να στέκονται δίπλα στους δικούς τους, ακόμη κι όταν οι συνθήκες γίνονται πιο δύσκολες από ποτέ.

Η σχέση τους δεν βασίζεται στις μεγάλες δηλώσεις, αλλά στις μικρές καθημερινές πράξεις που κρατούν μια οικογένεια ενωμένη. Με διακριτικότητα, χιούμορ και βαθιά ανθρωπιά, η Αθηνά και ο Κώστας γίνονται το σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν ένα ασφαλές καταφύγιο μέσα στις ανατροπές της ζωής.

Όμως ακόμη και οι πιο δεμένοι άνθρωποι θα βρεθούν αντιμέτωποι με καταστάσεις που θα δοκιμάσουν τις αντοχές, τις βεβαιότητες και τις ισορροπίες τους. Γιατί όταν οι ζωές των παιδιών τους αλλάζουν, κανείς δεν μπορεί να μείνει πραγματικά αμέτοχος.

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Πόσο μπορεί να αντέξει μια οικογένεια όταν όλα γύρω της αλλάζουν; Και μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας γονιός για να προστατεύσει το παιδί του;