Το βίντεο που δημοσίευσε η Ναταλί Κάκκαβα.

Έκπληξη προκάλεσε η Ναταλί Κακκαβά στους διαδικτυακούς της φίλους, όταν ανάρτησε ένα σύντομο βίντεο με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τον Γιώργο Τσαλίκη, στο οποίο οι τρεις τους φαίνεται να απολαμβάνουν στιγμές γεμάτες νοσταλγία και χαμόγελα.

Στο σύντομο βίντεο που δημοσίευσε η παρουσιάστρια το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, εμφανίζονται οι τρεις τους να χαμογελούν και να συζητούν, ενώ όπως όλα δείχνουν άφησαν πίσω τους την κόντρα του παρελθόντος.

«Ανάμεσα σε δύο είδωλα», είπε χαμογελαστή η Ναταλί Κακκαβά, με τον Γρηγόρη Γκουντάρα να σχολιάζει δείχνοντας τον Γιώργο Τσαλίκη:

«Ένα είδωλο… Χαίρομαι που η ομάδα σου είναι εξίσου καλά παιδιά με εσένα και χαίρομαι που είμαστε μαζί εδώ, γιατί σε εκτιμώ πολύ, αλήθεια. Είσαι οικογενειάρχης…».

«Είμαστε ευτυχισμένοι, έχουμε μεγαλώσει τον κύκλο της αγάπης. Τα νέα των παιδιών είναι πολλά και πολύ ωραία», πρόσθεσε ο Γιώργο Τσαλίκης.

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Στη συνέχεια η Ναταλί Κάκκαβα πήρε τον λόγο επισημαίνοντας:

«Είσαι ένας άνθρωπος που ό,τι λες το τηρείς. Είσαι ένας άνθρωπος που χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω γνωρίσει. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ που έχασα χρόνια και δεν σε είχα γνωρίσει νωρίτερα».

«Να ‘μαστε φιλαράκια και αγαπημένοι», κατέληξε ο Γιώργος Τσαλίκης.

«Μία φιλιά που όπως φαίνεται θ' αντέξει στο χρόνο... Αγαπημένος μας @tsalikisgiorgos εδώ στην πατρίδα μου...», έγραψε η Ναταλί Κάκκαβα.

{https://www.instagram.com/p/DbYOwFmodfS/?hl=el}

Από πού ξεκίνησε η «κόντρα» του Γιώργου Τσαλίκη και του Γρηγόρη Γκουντάρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βασική αιτία πίσω από την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στον Γιώργο Τσαλίκη, τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα είναι η παρουσίαση του Big Brother, το 2021.

Συγκεκριμένα, ο ερμηνευτής είχε ανακοινώσει ότι θα βρεθεί στο τιμόνι της παρουσίασης, ωστόσο στο τέλος, τα σχέσια της παραγωγής έφεραν τον Γκουντάρα και την Κάκκαβα στο προσκήνιο.

Σε δηλώσεις που είχαν παραχωρήσει τότε, έδειχναν ότι δεν υπήρχε η επιθυμία για επανασύνδεση, ωστόσο πλέον, η παρεξήγηση ανήκει στο παρελθόν με τα τρία πρόσωπα να απολαμβάνουν καλοκαιρινές στιγμές στην Πελοπόννησο.