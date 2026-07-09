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Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η σύζυγος του Γιώργου Τσαλίκη και ο τραγουδιστής αποκαλύπτει τα συναισθήματά του.

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου ο Γιώργος Τσαλίκης με αφορμή τα γενέθλια της συζύγου του, Δώρα.

Ο ερμηνευτής επέλεξε να της ευχηθεί με τον δικό του τρόπο, αποκαλύπτοντας ορισμένα από τα συναισθήματά του προς το πρόσωπό της. Για να την τιμήσει, επέλεξε να δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media δύο φωτογραφίες της κοινής τους ζωής, επιστρέφοντας σε μία δύσκολη περίοδο στη ζωή τους.

Όπως εξήγησε στη σχετική λεζάντα, τα στιγμιότυπα τραβήχτηκαν όταν η Δώρα ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους και παράλληλα είχε χάσει τον αδερφό της.

Στο μακροσκελές κείμενο που συνόδευσε τις δύο φωτογραφίες, ο Γιώργος Τσαλίκης αναφέρθηκε στη δύσκολη εγκυμοσύνη της, αλλά και στο θαυμασμό του προς εκείνη, δείχνοντας δημόσια την αγάπη του.

Η συγκινητική ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη

«Η Δώρα μου έχει γενέθλια. Και θέλω να μοιραστώ τα συναισθήματα μου με μια σκηνή από τη ζωή μας.. Η Δώρα έγκυος στο Χάρη , έχει μόλις βιώσει το μεγαλύτερο πόνο της ζωής της..

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Έχει χάσει τον αδερφό της.. το Γιώργο μας.. Η ψυχή της είναι μαύρη όπως και τα ρούχα της..

Έχει όμως ένα μωράκι στην κοιλιά της κι ένα στην αγκαλιά της.. Και πρέπει να τα προστατεύσει…

Δεν έκλαψε τότε πολύ.. Γιατί ταραζότανε και είχε ήδη κινδυνεύσει στην πρώτη της γέννα ..

Έκανε τα πάντα να κρατήσει το παιδί.. Δεν έκλαιγε μπροστά στο Βασίλη, δεν ήταν ποτέ θλιμμένη..

Για να μη το νιώσει το παιδί και πληγωθεί.. Έκλαψε πολύ μόλις γέννησε, γέμισε μετά κύστες το πρόσωπο της και έκανε ένα πολύωρο χειρουργείο ..

Έσκασε είπανε οι γιατροί! Τα κατάφερε όμως ..

{https://www.instagram.com/p/DakGButjQg0/?hl=el&img_index=1}

Αυτή είναι η Δώρα .. Κάνει τον πόνο της αγάπη .. Κάνει τη ζωή της προσφορά..

Σε εμάς και στον κόσμο.. Ο πιο αξιόλογος άνθρωπος που έχω γνωρίσει..

Και ο άνθρωπος που αγαπάω πιο πολύ στη ζωή μου..

Να τα χιλιάσεις πολύτιμη, σπάνια και υπέροχη Δώρα μου ..

Δώρα μας.. Δωράκι μου… Δωράκι μας…»