Προειδοποίηση Τσίπρα για να μην μετατραπεί σε νέα ζοφερή κανονικότητα η επέλαση της Ακροδεξιάς.

Για τους κινδύνους της επέλασης της Ακροδεξιάς προειδοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε την Πέμπτη με τον Πιερ Μοσκοβισί.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει σε ανάρτηση πως συζήτησε με τον Μοσκοβισί την κατάσταση των προοδευτικών δυνάμεων σήμερα στην Ευρώπη, εν μέσω της ραγδαίας ανόδου της Ακροδεξιάς.

«Επανέλαβα την πάγια θέση μου ότι όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, θα πρέπει να το μεταφράσουν με σαφή προγραμματικό λόγο, με ουσιαστικές προτάσεις που θα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και θα βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών, παίρνοντας διαζύγιο από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που υιοθέτησαν τα τελευταία χρόνια. Σε διαφορετική περίπτωση, η επέλαση της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν θα είναι απλώς ένα πυροτέχνημα αλλά θα μετατραπεί σε μια νέα - ζοφερή – κανονικότητα», υπογραμμίζει στην ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας.

Στη συνάντηση, εξήγησε στον Μοσκοβισί τους λόγους που οδήγησαν στην ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, «προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια ριζική πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα και να διεκδικήσουμε την ζωή που μας αξίζει». Επίσης, αναφέρθηκαν στη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ΕΕ, καθώς η υπαρξιακή κρίση της είναι πιο έντονη από ποτέ.

Η ανάρτηση του Τσίπρα για τη συνάντηση με τον Μοσκοβισί

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Πιερ Μοσκοβισί, παλαιό φίλο, με τον οποίο συμπορευτήκαμε στην πιο δύσκολη περίοδο της Ευρώπης: Εγώ ως πρωθυπουργός και εκείνος ως Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών.

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Μιλήσαμε για την σημερινή δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υπαρξιακή της κρίση να είναι πιο έντονη από ποτέ.

Συζήτησα επίσης με τον Πιερ τους λόγους που μας οδήγησαν στην ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ., προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια ριζική πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα και να διεκδικήσουμε την ζωή που μας αξίζει.

Μιλήσαμε τέλος και για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι προοδευτικές δυνάμεις σήμερα στην Ευρώπη, εν μέσω της ραγδαίας ανόδου της Ακροδεξιάς.

Επανέλαβα την πάγια θέση μου ότι όλες οι προοδευτικες δυνάμεις, θα πρέπει να το μεταφράσουν με σαφή προγραμματικό λόγο, με ουσιαστικές προτάσεις που θα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και θα βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών, παίρνοντας διαζύγιο από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που υιοθέτησαν τα τελευταία χρόνια.

Σε διαφορετική περίπτωση, η επέλαση της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν θα είναι απλώς ένα πυροτέχνημα αλλά θα μετατραπεί σε μια νέα - ζοφερή – κανονικότητα».

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