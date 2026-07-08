Στην ερώτηση «τι έχει αλλάξει όλο αυτό το διάστημα;» απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο που ανάρτησε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

«Με ρωτάτε και σας απαντώ, αυτή τη φορά στο τι έχει αλλάξει όλο αυτό το διάστημα», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή σχετική ερώτηση από πολίτη που δέχθηκε. «Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Αυτό που άλλαξε είναι το δίδαγμα από αυτή την εμπειρία: Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλεις.

Ανοίγουμε έναν νέο κύκλο, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη».

{https://www.facebook.com/reel/2158440524728617}

Αναλυτικά:

Ερώτηση πολίτη: «Να τον ρωτήσω τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξανά πολιτευτεί; Τι έμαθε από τα λάθη του; Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει και πάλι θα τον πιστέψω. Αυτό έχω να του πω».

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Αλέξης Τσίπρας: «Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη.

Εκεί είναι όλα, συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Διότι δυστυχώς, πολλές φορές στη ζωή η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκαιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας, το δίκιο είναι ζόρικο πολύ.

Με δυο λόγια καλέ μου φίλε, να σου απαντήσω. Πριν από δέκα χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς».