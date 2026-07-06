Στην αντεπίθεση για τα θέματα της παιδείας περνά ο Αλέξης Τσίπρας, ξεδιπλώνοντας τις βασικές του δεσμεύσεις του για την Παιδεία μέσα από ένα νέο βίντεο στο facebook.

Στην παρουσίαση των βασικών αξόνων της πολιτικής του για την παιδεία προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας σε ερωτήματα πολιτών μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε αρχικά ότι η παιδεία αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες του προγράμματός του. Στρεφόμενος κατά της κυβέρνησης, άσκησε κριτική για την πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία επτά χρόνια, τονίζοντας ότι η δική του πλευρά σκοπεύει να στηρίξει έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, όπως επεσήμανε, αυτή τη στιγμή αμείβονται με μισθούς αναξιοπρέπειας.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπενθυμίζοντας τη ρητή δέσμευσή του για την κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων. Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το μέτρο.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Τσίπρας προσδιόρισε τον γενικότερο προσανατολισμό της παράταξής του, σημειώνοντας ότι ο τελικός στόχος είναι να μετατραπεί η γνώση σε αξία και να διασφαλιστεί ότι η παιδεία θα αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα για όλες και για όλους.

{https://www.facebook.com/reel/1070934475382686}