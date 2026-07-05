Όσα αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σαφές μήνυμα κατά της βίας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης, ενώ αναφέρθηκε σε ένα ευρύ φάσμα κυβερνητικών παρεμβάσεων, στα μέτρα για την ακρίβεια, αλλά και σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, υγείας, οικονομίας και δημόσιων μεταρρυθμίσεων.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την τοποθέτησή του με αναφορά σε «τραγική απώλεια ανθρώπινης ζωής» μετά από εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι το περιστατικό επισκίασε κάθε άλλη εξέλιξη της εβδομάδας.

Υπογράμμισε ότι «καμία ιδεολογική επίφαση δεν μπορεί να δικαιολογήσει δολοφονική επίθεση», ενώ σημείωσε ότι οι δράστες θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη σύγκρουση με την ανομία, υπογραμμίζοντας πως «η χώρα δεν θα επιστρέψει στα χρόνια του διχασμού».

Σε πολιτικό επίπεδο, έκανε αναφορά στην επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015, ασκώντας κριτική στις δυνάμεις που, όπως είπε, το προκάλεσαν, υποστηρίζοντας ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει μπροστά».

Μέτρα για την ακρίβεια

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ζήτημα της ακρίβειας, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία με την επιχειρηματική κοινότητα για τη διατήρηση μειωμένων τιμών σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, χωρίς νέες αυξήσεις.

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Παράλληλα, έκανε λόγο για προετοιμασία νέας φάσης μειώσεων τιμών από τον Σεπτέμβριο σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

Οικονομικές ενισχύσεις σε οικογένειες και αγρότες

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι καταβλήθηκε έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί σε περίπου 950.000 οικογένειες, χωρίς αίτηση, καλύπτοντας περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο παιδιά. Για παιδιά χωρίς ΑΦΜ προβλέπεται δεύτερη πληρωμή έως το τέλος Αυγούστου.

Στον αγροτικό τομέα, ανέφερε ότι καταβλήθηκαν 617 εκατ. ευρώ σε περίπου 530.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Συνολικά, οι αγροτικές ενισχύσεις για το έτος ξεπερνούν το 1,1 δισ. ευρώ.

Παρεμβάσεις στις συντάξεις χηρείας

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε νέα ρύθμιση που αφορά τις συντάξεις χηρείας, με την οποία καταργείται η περικοπή μετά την τριετία.

Οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης χωρίς μείωση στο 35%, ενώ προβλέπεται ότι δεν θα υπάρξουν αναδρομικές επιστροφές. Παράλληλα, ρυθμίζεται και η περίπτωση λήψης δύο εθνικών συντάξεων.

Αγορά εργασίας και brain drain

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ που επικαλέστηκε, την περίοδο 2023–2024 περισσότεροι Έλληνες επέστρεψαν στη χώρα από όσους μετανάστευσαν, με 98.000 επιστροφές έναντι 69.000 αποχωρήσεων.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μετατροπή του brain drain σε brain gain, αποδίδοντας την εξέλιξη σε πολιτικές φορολογικών κινήτρων, ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων.

Ανακαινίσεις και προσλήψεις στο ΕΣΥ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ανακαινισμένο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, ενώ τονίστηκε ότι συνεχίζεται η συνολική αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ.

Στη μεγάλη προκήρυξη για θέσεις υγείας καλύφθηκαν 962 από τις 1.171 θέσεις. Παράλληλα, για το 2026 προβλέπονται 8.208 νέες θέσεις προσωπικού στο σύστημα υγείας.

Αναφέρθηκε επίσης στη μείωση των λιστών αναμονής για χειρουργεία, με τον αριθμό να έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2024.

Αυτοδιοίκηση και νέος Κώδικας

Παρουσιάστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο, ηλεκτρονική ψηφοφορία και νέα εργαλεία στελέχωσης μέσω ΑΣΕΠ.

Επιπλέον, δίνεται δυνατότητα για κοινωνικές παροχές, όπως επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ από δήμους.

Υποδομές και ενέργεια

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια των νησιών και μειώνει την εξάρτηση από πετρελαϊκές μονάδες.

Παράλληλα, προχωρά πρόγραμμα κατασκευής κατοικιών για γιατρούς, εκπαιδευτικούς και ένστολους σε νησιωτικές περιοχές.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

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