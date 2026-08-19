Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για μικρόσωμο λύκο, βάρους 24,5 κιλών.

Λύκος που είχε αναπτύξει προβληματική εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία, επιτιθέμενος μάλιστα και σε 4χρονο παιδί στην περιοχή της Πολίχνης στη δυτική Θεσσαλονίκη, πριν από περίπου 20 μέρες, πιάστηκε σε παγίδα που είχε τοποθετηθεί από αρμόδιους φορείς προκειμένου στη συνέχεια να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των περιβαλλοντικών οργανώσεων Καλλιστώ και Αρκτούρος και του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, μετά την επίθεση στην 4χρονη, εκδόθηκε άμεσα απόφαση απομάκρυνσης του ζώου από το Τμήμα Διαχείρισης 'Αγριας Ζωής και Θήρας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Η ανακοίνωση των περιβαλλοντικών οργανώσεων

Το βράδυ της Πέμπτης 13 Αυγούστου 2026, κατά την πρώτη ημέρα ενεργοποίησης των ειδικών παγίδων που είχαν τοποθετηθεί τις προηγούμενες ημέρες από την Καλλιστώ, πραγματοποιήθηκε η σύλληψη του συγκεκριμένου λύκου. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του από την παγίδα και η διαχείρισή του πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένο προσωπικό της Ομάδας Επέμβασης για τον Λύκο της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Καλλιστώ, με την άμεση συνδρομή στελεχών του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για μικρόσωμο λύκο, βάρους 24,5 κιλών, σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση υγείας και εμφανώς υποσιτισμένο. Έφερε ουλές από παλαιότερα τραύματα, ενώ το πίσω αριστερό άκρο του ήταν ακρωτηριασμένο, με ανοιχτή πληγή και αιμορραγία στο σημείο του ακρωτηριασμού. Η σοβαρή κατάσταση της υγείας του καθιστούσε επιπλέον αναγκαία τη σύλληψη και απομάκρυνσή του.

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Στο ζώο παρασχέθηκε η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα και στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε ειδικό φορητό κλωβό μεταφοράς, όπου παρέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας υπό κατάλληλες συνθήκες και ανένηψε ομαλά από την αναισθησία. Κατά τη διαδικασία ελήφθησαν δείγματα αίματος για γενετικές αναλύσεις, τα οποία θα παραδοθούν στο Εργαστήριο του Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως ορίζει και η σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ.

Το ζώο θα μεταφερθεί στο Κέντρο Προστασίας Λύκου & Λύγκα στις Αγραπιδιές Φλώρινας του Αρκτούρου αφού πραγματοποιηθούν επιπλέον κτηνιατρικές εξετάσεις με την επίβλεψη της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.

Υποσυτισμένο και με αναπηρία λόγω ακρωτηριασμού

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο θηλυκό άτομο λύκου, με εμφανή αναπηρία λόγω ακρωτηριασμού, προσέγγιζε τους τελευταίους μήνες, μέσω του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου), κατοικημένες περιοχές των Δήμων Παύλου Μελά και Νεάπολης - Συκεών προς αναζήτηση τροφής, όπως απορρίμματα, νεκρά ή αδέσποτα ζώα.

Όπως τονίζεται ωστόσο από τις οργανώσεις, η παρουσία ενός λύκου κοντά σε κατοικημένη ή περιαστική περιοχή δεν σημαίνει από μόνη της ότι το ζώο πρόκειται να επιτεθεί σε άνθρωπο. Οι λύκοι είναι κατά κανόνα επιφυλακτικοί απέναντι στον άνθρωπο, ενώ οι επιθέσεις υγιών λύκων σε ανθρώπους είναι σπάνιες και ο κίνδυνος για την ανθρώπινη ασφάλεια παραμένει χαμηλός. Η προσέγγισή τους σε κατοικημένες περιοχές συχνά συνδέεται με την ύπαρξη εύκολα προσβάσιμων πηγών τροφής, όπως απορρίμματα, πτώματα ζώων, αδέσποτα ή άλλα ζώα που αποτελούν εύκολη λεία, όπως κτηνοτροφικά ζώα σε αφύλακτες εγκαταστάσεις, ενώ η επαναλαμβανόμενη πρόσβαση σε αυτές μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία.

Για τον λόγο αυτό, η εμφάνιση ενός λύκου κοντά σε έναν οικισμό δεν θα πρέπει να προκαλεί πανικό, αλλά να αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία, τήρηση βασικών μέτρων πρόληψης και ενημέρωση των αρμόδιων αρχών (Δασαρχείο, Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής), αποφεύγοντας σε κάθε περίπτωση την προσέγγιση ή την άμεση και έμμεση παροχή τροφής στα ζώα.