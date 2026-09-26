Οι υψηλές τιμές στα καύσιμα επιβαρύνουν σημαντικά τις καθημερινές μετακινήσεις.

Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη Θεσσαλονίκη, με την αμόλυβδη να κινείται κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης να ξεπερνά τα 2,20 ευρώ.

Οι οδηγοί περιορίζουν τις μετακινήσεις τους και πολλοί βάζουν πλέον καύσιμα αξίας μόλις 10 ή 20 ευρώ, καθώς αδυνατούν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ. Προβληματισμένοι εμφανίζονται και οι πρατηριούχοι, οι οποίοι αναμένουν από την ερχόμενη Τρίτη νέες αυξήσεις στις τιμές διυλιστηρίου για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης.

Έντονος είναι ο προβληματισμός οδηγών και πρατηριούχων στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι υψηλές τιμές στα καύσιμα επιβαρύνουν σημαντικά τις καθημερινές μετακινήσεις.

Σε πρατήρια της πόλης η αμόλυβδη καταγράφεται στα 2,219 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης στα 2,259 ευρώ, με αρκετούς καταναλωτές να περιορίζονται σε ποσά των 10 ή 20 ευρώ. Την ίδια ώρα, οι πρατηριούχοι αναμένουν την Τρίτη νέες αυξήσεις στις τιμές διυλιστηρίου.

Πηγή ΕΡΤ