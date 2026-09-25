Το χιουμοριστικό βίντεο της Δανάης Μπάρκα. Ο γάμος, το πρόστιμο και η διαδικασία που αμέλησε.

Με ένα νέο αυτοσαρκαστικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, επέστρεψε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, η Δανάη Μπάρκα.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός τον Ιούνιο του 2026, παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση, όμως δεν κατέθεσαν ποτέ τα απαραίτητα έγγραφα στο ΚΕΠ, με αποτέλεσμα να μην έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες.

Αυτή η λεπτομέρεια, έφερε το ζευγάρι αντιμέτωπο με ένα πρόστιμο, με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες του γάμου τους να ολοκληρώνονται σήμερα.

Η Δανάη Μπάρκα σχολίασε με χιούμορ την κατάσταση, εξηγώντας ότι είναι αναβλητική.

«Θα σας πω τώρα πού πάμε. Πάμε στα ΚΕΠ, διότι χρωστάμε ένα χαρτί του γάμου και πάμε να πληρώσουμε το πρόστιμό μας… Έχει και πρόστιμο, γιατί έπρεπε μετά το γάμο να πάμε αυτό το χαρτί. Εμείς δεν το πήγαμε ποτέ φυσικά, φαντάζομαι μπορείτε να το αντιληφθείτε, και τώρα πάμε το χαρτί για να είμαστε επίσημα παντρεμένοι, μέχρι τώρα δεν ήμασταν… Και ο Θεός βοηθός… Ωραίο θα ήταν να είχε περάσει η προθεσμία και να κάναμε άλλον έναν γάμο… Πολύ θα ήθελα», ανέφερε αρχικά η Δανάη Μπάρκα.

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Στη συνέχεια, μπαίνοντας στο κτήριο, δέχτηκαν το σχόλιο «Κάλλιο αργά παρά ποτέ», ενώ το ζευγάρι είχε μαζί του για κέρασμα δίπλες προκειμένου να «καλοπιάσουν» τους υπεύθυνους, όπως εξήγησε η Δανάη Μπάρκα, με τον Φάνη Μπότση να σχολιάζει ότι δεν είχαν πάει τόσο καιρό γιατί… «Δεν βρίσκαμε δίπλες τόσο καιρό».

«Τώρα παντρευτήκαμε… Είναι γεγονός. Είμαστε και επίσημα παντρεμένοι», κατέληξε η Δανάη Μπάρκα.

{https://www.tiktok.com/@danaibarka__/video/7689403841405521174}